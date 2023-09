iPhone 15 Pro a iPhone 14 Pro mají zcela stejné displeje

Ačkoli jsme to psali již v článku o představení, v komentářích se objevují chybné příspěvky o tom, že displej iPhone 15 Pro je lepší než displej iPhone 14 Pro. Apple sice použil pro displej u iPhone 15 Pro nový název, ovšem to je také jediné, čím se liší a to ještě pouze tím, že za název super Retina XDR, doplnil Apple u nových modelů slovo displej. Jak iPhone 14 pro tak iPhone 15 Pro mají naprosto stejné displeje, jak můžete vidět níže na screenshotu ze srovnání modelů, které nabízí Apple na svém webu.