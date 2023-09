iPhone mini končí

Pokud patříte mezi fanoušky velikostně menších telefonů, pak jste si zřejmě oblíbili iPHone 12 mini, který Apple představil v roce 2020 a o rok později následoval s iPhone 13 mini. Bohužel jak se zdá, tak na 5,4″ telefony můžeme do budoucna od Applu zapomenout. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple doprodává poslední kusy iPhone 13 mini, které jsou již nyní na oficiálních webových stránkách Applu v USA dostupné za 2-3 týdny a v dalších zemích dokonce za 6-8 týdnů. Zdá se, že jakmile v úterý Apple oznámí světu nové telefony, přestane se iPhone 13 mini prodávat.

Apple však v loňském roce žádný iPhone 14 mini nepředstavil a tak to vypadá, že iPhone s telefony z řady „mini“ zkrátka končí, je totiž velmi nepravděpodobné, že by se představil iPhone 15 mini. Pokud vás tak láká menší telefon od Applu, máte v následujících dnech zřejmě poslední šanci, si jej koupit jako nový, protože šance, že by se Apple vrátil k modelu s 5,4″ displejem je opravdu velmi malá.

Fotogalerie iPhone 13 mini recenze LsA 5 iPhone 13 mini recenze LsA 6 iPhone 13 mini recenze LsA 7 iPhone 13 mini recenze LsA 8 iPhone 13 mini recenze LsA 9 Vstoupit do galerie

Apple byl ostatně jeden z mála výrobců, kteří do dnes nabízejí takto malé telefony. Většina ostatních malých telefonů pochází buď od „no name“ značek nebo se jedná o staré a dlouhou dobu neaktualizované modely. Pokud chcete u telefonu malý displej, má Apple v nabídce stále ještě iPhone SE, ten však velikostně nepatří mezi zrovna malé telefony, ale tím, že má stále ještě Touch ID místo Face ID, je jeho displej velký pouze 4,7″, i když samotný přístroj je větší než iPhone mini.