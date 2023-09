Tuto gravírovačku a CNC frézku můžete nyní získat za super cenu

Komerční sdělení: Lákají vás taje gravírování či CNC frézování? Pak pro vás máme tipy na produkty, které vám tento svět rozkryjí a přitom se dají nyní díky slevovým akcím sehnat za super ceny. Pojďme si je tedy společně představit.

AlgoLaser Alpha 22W

Láká vás svět gravírování a rádi byste do něj vstoupili s co nejlepší gravírovačkou? Pak pro vás máme tip na model, který stojí rozhodně za to. Je jím konkrétně AlgoLaser Alpha 22W, který nabízí skvělé technické specifikace zaručující vynikající gravírovací výsledky. A co víc, pokud se pro tuto gravírovačku rozhodnete, obchod Gearberry vám jí doručí z evropského skladu s dopravou zdarma a možností jednoduchého vrácení v prvních 7 dnech a možností výměny za jiný produkt po 30 dní od nákupu. To však není stále ani zdaleka vše!

Pojďme si nejdříve představit výrobce, jehož příběh je sám o sobě zajímavý. AlgoLaser je tu pro lidi, kteří by chtěli používat laserovou gravírku pro komerční využití. Bez ohledu na to, zda zkoumáte nový obchodní vzor, provozujete malou zakázkovou firmu nebo se chystáte svůj malý podnik posunout na vyšší úroveň, AlgoLaser bude skvělým nástrojem, který vám pomůže dotáhnout vaše nápady od základů do dokonalosti a vytvářet příjmy díky tvorbě děl s osobním přístupem.

Gravírovačka AlgoLaser Alpha dokáže snadno řezat různé materiály díky technologii COS druhé generace a 20W laserovému modulu. A jaké že řezací schopnosti to vlastně toto zařízení nabízí? Co byste řekli například na přeříznutí až 15mm březové překližky, 10mm černého akrylátu či třeba 15mm dřevo paulovnie? To ale není vše. Počítat můžete třeba se řezáním ocelových plechů o tloušťce až 0,05 mm či 30 mm tlustých borovicových desek.

Zajímá vás, jak se výrobci podařilo zajistit takto vysoký výkon laseru? Stalo se tak konkrétně pomocí slučovače paprsků, který umožňuje sloučit paprsky ze čtyř 5W čipů do dvou, čímž vznikly menší a výkonnější paprsky. Tím se výrazně zvyšuje hustota energie, což umožňuje výkonnější řezání, zejména tvrdších materiálů. Zvýšená přesnost řezání a detailní výkon navíc zaručují krásné výsledky s jemnějšími detaily.

Srdcem gravírovačky je dvoujádrový procesor, který je velmi výkonný, díky čemuž je gravírovačka i velmi rychlá. Oproti konkurenčním gravírovačkám je o 32 % výkonnější a přitom o 50 % energeticky účinnější. Rychlý procesor navíc zaručuje o 80 % rychleji než ostatní prostřednictvím Wifi 2.4G. (Doba načítání Alpha: 23 sekund; doba načítání ostatních: 180 sekund). Pokud vás pak zajímají další detaily, k dispozici je 8MB RAM, 8MB paměť a vestavěná 32GB karta SD, která umožňuje více možností budoucího upgradu. Firmware AlgoLaser podporuje aktualizace pomocí OTA i skrze SD karty.

Díky parádní rychlosti 400 mm/s gravírovačka AlgoLaser Alpha výrazně zvyšuje efektivitu výroby, což umožní dokončovat jejich majitelům jejich projekty rychle a tím klidně i plnit větší objemy zakázek za kratší dobu. Pokud je tedy tato gravírovačka využívána v byznysu, může díky ní hypoteticky její majitel i více vydělat, protože mu umožní stíhat zakázky rychleji.

Díky kvalitnímu laseru se můžete u gravírovačky AlgoLaser Alpha těšit na velmi detailní gravírování, popřípadě řezání. Protože technika laserového gravírování, kterou tato gravírovačka využívá, zvýrazňuje jemné vrstvy vašich výtvorů. Velmi zdařilé jsou ale třeba i přechody barev z černé do bílé. Právě díky tomu můžete nechat své projekty vyniknout, jelikož si užijete zářivé a odolné barvy, které vznikají oxidací materiálu z nerezové oceli při gravírování. Jen pro zajímavost, tato gravírovačka dokáže laserovat ve více než 500 odstínech.

U AlgoLaser Alpha se bez jakékoliv nadsázky myslelo na vše – tedy třeba i na eliminaci jejího zahřívání a udržování čistoty. Tento model disponuje konkrétně vestavěnou vzduchovou pumpou, která snižuje teplotu laserové hlavy a zároveň udržuje čistý gravírovací povrch. Změnou průtoku vzduchu lze navíc flexibilně ovládat jeho proudění, čímž zajistíte optimální výsledky při každém gravírování.

Dalším benefitem této gravírovačky je jedinečné upevnění laseru, které si výrobce AlgoLaser Alpha vyvinul speciálně pro své potřeby. Toto řešení nabízí větší stabilitu než jednobodové upevnění. Zkrátka a dobře, myslelo se zde na každý detail, díky čemuž je tato gravírovačka jednou z nejlepších ve svém „oboru“. Běžná cena této gravírovačky je 1099 dolarů, nicméně díky nynější akci jí lze sehnat jen za 799 dolarů.

Twotrees TTC 450

Twotrees TTC 450 CNC Router Machine je vysokokvalitní a výkonný CNC frézovací stroj, který je vhodný pro profesionální i amatérské uživatele. Tento stroj disponuje robustním a pevným ráměm, který zajišťuje stabilitu a přesnost během frézování. TTC 450 nabízí rozsáhlou pracovní plochu, která umožňuje frézování různých materiálů v různých velikostech. Frézovací stroj je vybaven výkonným vřetenem, které umožňuje rychlé a přesné frézování. TTC 450 podporuje širokou škálu materiálů, jako jsou dřevo, plast, hliník a další, což poskytuje uživatelům široké možnosti využití. S vysokou přesností a opakovatelností je možné vytvářet detailní a precizní frézované díly. Frézovací stroj je kompatibilní s různými softwary, včetně populárních programů jako je Mach3 nebo GRBL. Díky dotykovému ovládacímu panelu je ovládání stroje jednoduché a intuitivní.

TTC 450 je vybaven přesnými lineárními vedeními, které zajišťují plynulý pohyb frézovací hlavy. S možností regulace rychlosti frézování je možné optimalizovat výkon stroje pro různé materiály a aplikace. Stroj disponuje automatickým nulováním pracovního stolu, což usnadňuje nastavení a přesnost při frézování. TTC 450 je vybaven ochrannými kryty a bezpečnostními prvky, které zajišťují bezpečnost uživatele během provozu. Frézovací stroj je dodáván s přesnou a stabilní upínací sestavou, která zajišťuje správné upevnění materiálu pro frézování. Díky kompaktnímu designu je stroj vhodný pro provoz v menších dílnách nebo v domácím prostředí. TTC 450 je vybaven výkonným chlazením, které minimalizuje přehřívání vřetene a prodlužuje jeho životnost. Stroj je dodáván s kompletním manuálem a podporou, což usnadňuje jeho sestavení a provoz.

Cena tohoto modelu je standardně 449,99 dolarů, ale díky slevovému kódu GBTT20 je k dispozici jen za 429 dolarů. To vše navíc s dopravou zdarma a doručením z evropského skladu, díky čemuž odpadá nutnost cla.

