Nejen pro začátečníky: Jak ovládnout Zkratky v iOS

Dnešní doba je rychlá a my se vždy snažíme dělat věci v co nejkratším čase. Aplikace Zkratky je dokonalým doplňkem vašeho iPhonu, který vám umožní rychle provádět úkoly a nejrůznější akce rychle, efektivně a okamžitě. Ať už potřebujete pomoci s udržením zdraví nebo s domácími pracemi, aplikace nabízí vše, co se vám může hodit. Možná jste už Zkratky zkusili někdy otevřít a zalekli jste se zdánlivé nepřehlednosti a pestrosti nabídky. Neexistuje ale jediný důvod bát se nativních Zkratek – snad vás o tom přesvědčí náš dnešní článek.

Připravili jsme pro vás průvodce pro začátečníky, který vám pomůže začít aplikaci používat. Čtěte tedy dál a dozvíte se, jak zkratky stahovat, používat, upravovat a sdílet.

Jak stáhnout a nastavit zkratky

Aplikace Zkratky je obvykle v zařízení iOS předinstalovaná, ale možná jste ji někdy omylem odinstalovali, abyste uvolnili místo. Pokud si ji tedy chcete stáhnout, stačí přejít do obchodu App Store a vyhledat ji jako jakoukoli jinou aplikaci. Jakmile ji máte v iPhonu, můžete začít se stahováním zkratek, vytvářením složek a přizpůsobováním podle potřeby. Po otevření aplikace Shortcuts uvidíte ve spodní části tři různé karty: Zkratky, Automatizace a Galerie. Pokud chcete procházet a používat zkratky, které jsou v aplikaci k dispozici, přejděte do Galerie. Zde najdete jednotlivé zkratky, přehledně tříděné do kategorií. Galerie představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak hledat a instalovat zkratky. Nabízí také vyhledávání na základě klíčových slov.