Efekt hloubky na uzamčené obrazovce iPhonu nefunguje – co dělat?

Aktualizace operačního systému iOS 16 od společnosti Apple přinesla do iPhonů řadu nových funkcí, přičemž mezi ty nejvýraznější patřilo přepracování uzamčené obrazovky iPhonu s podporou funkce Depth Effect, nebo-li efektu hloubky. Když tento efekt funguje, můžete s jeho využitím působivým způsobem vylepšit vzhled uzamčené obrazovky. Jak ale postupovat, když efekt hloubky nelze na iPhonu nastavit?

Možná se vám už stalo, že jste si tapetu uzamčené obrazovky vašeho iPhonu chtěli vylepšit aplikováním takzvaného efektu hloubky, a k vašemu nemalému zklamání jste zjistili, že efekt nefunguje tak, jak by měl – respektive že nefunguje vůbec. Co v takovém případě dělat?

Co je efekt hloubky na uzamčené obrazovce?

K rozlišení objektu od pozadí používá iPhone s iOS 16 zpracování obrazu na bázi umělé inteligence. Výsledkem je vícevrstvý efekt tapety na uzamčené obrazovce. Primární objekt v takovém případě vystupuje do popředí a hodiny se pohybují mezi popředím a pozadím, čímž objekt vynikne. V závislosti na umístění objektu je však malá část hodin na zamykací obrazovce odříznuta. Pokud si například vyberete tapetu, na které bude v popředí nějaký objekt a velké pozadí, hodiny na zamykací obrazovce se budou nacházet mezi zmíněným objektem a pozadím.

Aby bylo možné efekt hloubky aplikovat, je zapotřebí mít iPhone SE 2. generace, iPhone XR nebo novější, a operační systém iOS 16 nebo novější. Další nezbytností je vhodná tapety s výrazným popředím. Hloubkový efekt využívá procesory iPhone A12 Bionic nebo novější, které oddělují popředí a pozadí od tapety. Pokud tedy nemáte podporovaný iPhone, tento efekt jednoduše nebude fungovat.

Aktualizace softwaru

Jedním z důvodů, proč vám efekt hloubky nefunguje, může být neaktualizovaná verze operačního systému. Tuto překážku snadno odstraníte tak, že na iPhonu spustíte Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru. Je-li k dispozici nová verze operačního systému, okamžitě aktualizujte. Rovnou zde můžete aktivovat automatické aktualizace iOS.

Neaktivní efekt hloubky

Je možné, že jste na iPhonu nechtěně deaktivovali podporu efektu hloubky. Ani toto není neřešitelný problém – stačí na iPhonu spustit Nastavení -> Tapeta. Klepněte na Upravit u náhledu vybrané tapety uzamčené obrazovky a poté vpravo dole klepněte na ikonku tří teček v kroužku. V menu, které se vám zobrazí, následně klepněte na Efekt hloubky.

Fotogalerie iOS Efekt hloubky aktivace 1 iOS Efekt hloubky aktivace 2 iOS Efekt hloubky aktivace 3 Vstoupit do galerie

Překážející widgety

Součástí nových funkcí iOS 16 jsou také widgety na zamykací obrazovce. Pokud na zamykací obrazovku umístíte některé z widgetů, efekt hloubky nebude fungovat. Je jen na vašem zvážení, zda jsou pro vás větší prioritou widgety, nebo efekt hloubky. Pokud dáváte přednost efektu hloubky, přejděte jednoduše na uzamčené obrazovce do režimu úprav a u widgetů, které chcete odstranit, klepněte na kroužek se znaménkem „-“.

Nesprávně zvolená tapeta

Pro úspěšné aplikování efektu hloubky budete potřebovat tapetu s předmětem, který dosáhne na hodiny na uzamčené obrazovce. Tapeta by také měla mít přijatelné rozlišení, aby bylo možné efekt aktivovat. Některé tapety, dokonce i s výrazným a jasným objektem v popředí, nemusí s funkcí efektu hloubky fungovat. V takových případech je nejlepší efekt hloubky buďto oželet, nebo nastavit jinou tapetu. Pokud však chcete zůstat u své stávající tapety, musíte provést některé změny. Pomocí vybraných nástrojů a aplikací můžete rozmazat části obrázku, zejména pozadí, aby bylo popředí výraznější. Zkuste nastavit upravenou tapetu a efekt hloubky by nyní měl začít fungovat. Pokud se tak nestane, nezbývá než přejít na jinou tapetu. Tapeta by rovněž měla mít formát JPG.