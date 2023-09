Apple chystá revoluční Battery Pack a přechod většiny příslušenství na USB-C ještě letos

To, že Apple v nadcházejících měsících a letech vymění u veškerého svého příslušenství Lightning konektor za USB-C vím asi každý a nemusíte na to být zrovna Mark Gurman z Bloombergu. Co však Gurman tvrdí že ví a běžní smrtelníci ne, je, že Apple chystá přechod veškerého příslušenství ještě v letošním, nejpozději začátkem příštího roku. Celkově tak musí změnit porty u Magic Mouse, Magic Keyboard, Magic Trackpad, co se týká Maců a pak u všech modelů AirPods a u Apple Battery Pack.

Gurman také tvrdí, že i když Apple zřejmě přestaví již příští týden AirPods Pro s USB-C, nebude se jendat o AirPods Pro třetí generace, ale zkrátka o aktualizovanou druhou generaci AirPods, které nabídnout pouze jedinou novinku a to právě nový konektor. Je však pravděpodobné, že klasické AirPods nabídnou kromě USB-C také minimálně Bluetooth 5.2 a další drobná vylepšení.

Gurman se rozpovídal také o novém Apple Battery Packu, který by měl mít schopnosti, které uživatelé již dlouho očekávali. Například jej bude možné nabíjet bezdrátově, bude možné nabíjet dva iPhony současně pomocí jednoho Battery Packu tak, že telefony pomocí MagSafe připnete z obou stran Battery packu a mělo by být možné také připojit dva Battery Pack k sobě.