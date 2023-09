Problém pro Apple? Největší čínský operátor prý nebude prodávat nové iPhony 15 (Pro)

Zpráva Wall Street Journal ze začátku tohoto týdne odhalila, že čínská vláda usiluje o zákaz prodeje iPhonu zaměstnancům ústředních vládních úřadů. Agentura Bloomberg však později uvedla, že by mohlo dojít k jeho rozšíření, díky čemuž by se dotkl mnohem většího počtu potencionálních zákazníků Applu v Číně. Nejnovější informace hovoří o tom, že novou generaci iPhonu čínským zájemcům možná nenabídne ani největší mobilní operátor China Mobile.

Protiapplovské nálady by mohly ovlivnit prodej iPhonů v Číně

Podle Marka Gurmana se Apple snaží vyhnout krizi jen několik dní před celosvětovým uvedením iPhonu 15 na trh. Společnost se potýká nejen se zákazem iPhonu mezi čínskými státními zaměstnanci, ale také s konkurencí chytrých telefonů místních značek a „oživením čínského nacionalismu“, který vede zákazníky k tomu, aby se vyhýbali zahraničním přístrojům.

Není to poprvé, co prodej iPhonů v Číně ovlivnily politické problémy. Již v roce 2019 zaznamenal cupertinský gigant v zemi prudký pokles prodeje iPhonů XR a XS v souvislosti s obchodní válkou mezi USA a Čínou. Společnost se z tohoto scénáře dokázala vzpamatovat v letech 2021 a 2022, ale zdá se, že letošek přináší další potíže a lze v tomto směru očekávat zhoršení.

V důsledku postoje americké vlády, která stále trvá na kontrole čínských firem, jako je jeden z největších technologických hráčů Huawei nebo TikTok vlastněný společností ByteDance, „se rozšířily v čínských sociálních médiích protijablečné nálady“.

Aby toho nebylo málo, vstupuje do hry zmíněná eventualita, že iPhony 15 nebudou od China Mobile zákazníkům k dispozici, což by se pro Apple mohlo stát velkým problémem, protože Čína je pro společnost v současné době jedním z nejdůležitějších trhů. Pro tuto chvíli sice neexistují žádné relevantní důkazy o tom, že by zákazníci v Číně skutečně přecházeli z iPhonu na místní chytré telefony, ale politický i společenský tlak může mít citelně negativní efekt.

Agentura Bloomberg poznamenává, že navzdory sporům mezi americkou a čínskou vládou nemá asijská země pádný důvod, aby iPhone v zemi trvale zakázala, protože zde Apple stále poskytuje miliony pracovních míst, což by ve výsledku ovlivnilo místní ekonomiku. Zatímco operátor China Mobile popírá, že by plánoval zastavit prodej iPhonů, Apple žádost o komentář odmítl. Nadcházející vstup nové generace na trh vnese do celé situace více světla.