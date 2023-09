Přechod iPhonů na USB-C nakonec může zákazníky odradit. Proč?

Podle analytika UBS Davida Vogta by měnící se nabíjecí port u iPhonu 15, mohl některé zákazníky odradit od upgradu. V této souvislosti se na twitterovém účtu Waltera Bloomberga, jež se zabývá globálními trhy, ekonomickými údaji i geopolitickými událostmi objevil komentář poukazující na vliv potřeby měnit kabely, jež způsobí, „že lidé ještě chvíli počkají“.

Co se týče iPhonu 15, je pravdou, že Apple svůj port Lightning nahradí standardním USB-C. Cupertinská společnost přistoupila k použití tohoto konektoru u jiných produktů již v roce 2015. K poslední změně portu jablečného smartphonu však došlo v roce 2012 společně s iPhonem 5.

Nejzajímavějším detailem ohledně přechodu na USB-C u iPhonu 15 je vnímání tohoto rozhodnutí jako reakce na regulace v EU, což do značné míry odpovídá skutečnosti, ovšem Apple by jistě významněji protestoval, kdyby například legislativa stran portů vyžadovala nějakou absurdní variantu typu VGA nebo reálnější Micro USB.

Odhlédneme-li od vlivu EU na konečné rozhodnutí, by Apple možná přešel raději jeden rok na USB-C u modelů Pro a standardní modely by následovaly tohoto příkladu o rok či dva později. Někteří zákazníci však volali po změně portu už od iPhonu 12 Pro, což utvrzuje pocit z nedostatku flexibility ze strany cupertinské společnosti. Za současných okolností lze říci, že čas USB-C dozrál již dávno, pročež čekání na jeho integraci do iPhonu způsobené lpěním na proprietárním konektoru Applu trvalo dostatečně dlouho.

Nicméně pokud jde o množství uživatelů, jejichž rozhodnutí k upgradu na iPhone 15 ovlivní váhání nad změnou konektoru a nutnost se tomu přizpůsobit, může Apple ukázat prstem na EU. Ať už nás čeká jakákoli reakce veřejnosti, hráz se protrhne za méně než týden. Událost, jejímž hlavním tématem se stanou nové iPhony, se odehraje již 12. září.