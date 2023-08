Kdy dorazí Magic Mouse, Magic Keyboard a Magic Trackpad s USB-C

Velký přechod Apple produktů na USB-C se blíží. Poté, co se kalifornskému gigantovi podařilo úspěšně přejít se všemi iPady a Macy na USB-C jej totiž totéž letos čeká i u jeho nejdůležitějšího produktu, kterým je iPhone. Byla by však chyba si myslet, že ostatní produkty, zejména pak příslušenství, ponechá na Lightningu. Podle dostupných informací je totiž přechod na USB-C plánován dle očekávání i u nich, přičemž značná část z nich by se měla dočkat upgradu na tento port co nevidět. Kdy se tohoto kroku dočkají například periferie pro Macy a iPady ve formě Magic Mouse, Magic Keyboard a Magic Trackpadu?

Fotogalerie Magic-Mouse-1 Magic-Mouse-2 magic mouse-1 Magic Keyboard s Touch ID 2 magic keyboard s touch id apple 1 Magic Keyboard s Touch ID 4 magic trackpad-4 magic trackpad-3 magic trackpad 3 koncept - 8 Vstoupit do galerie

Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá. Jelikož se jedná o příslušenství určené primárně pro Macy, zejména pak iMacy a Macy mini, je prakticky jasné, že tyto aktualizované produkty Apple neukáže hned v září po boku iPhonů 15 či Apple Watch 9. Namísto toho se dá očekávat vyčkávání na představení nových Maců s čipy M3, které budou právě o USB-C Magic příslušenství doplněny. Ostatně, dorazit má i iMac M3, tedy stroj, jehož předchůdce s sebou před lety přinesl redesign Magic Keyboard a Magic Trackpadu. Příchod aktualizovaných periferií spolu s ním tedy dává v tomto směru rozhodně smysl. Zda se tak dočkáme už v průběhu října či až na začátku příštího roku je nicméně zatím nejasné, jelikož ani ty nejlepší zdroje se nejsou schopny shodnout v tom, kdy má Apple odhalení v plánu. Tak či tak, se zářím určitě nepočítejte.