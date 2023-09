iPhony 15 Pro budou o poznání lehčí, přesto nabídnou delší výdrž baterie

Pokud vám přišly iPhony v posledních letech extrémně těžké, máme pro vás vynikající zprávu. Podle nových informací reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg se totiž Applu podařilo u letošní řady 15 Pro hmotnost telefonů poměrně výrazně snížit. A co víc – nemusíte se bát, že by se tak stalo na úkor výdrže telefonu.

Zdroje Marka Gurmana tvrdí konkrétně to, že nové iPhony 15 Pro a 15 Pro Max budou zhruba o 10 % lehčí oproti nynější generaci. Menší model by tedy mohl vážit kolem 185 gramů, větší pak něco kolem 216 gramů. Zejména u iPhonu 15 Pro Max se tedy bude jednat bezesporu o velký krok vpřed, jelikož se bavíme o mezigeneračním rozdílu 24 gramů, což není rozhodně málo. Právě vysoká hmotnost tohoto modelu byla přitom pro spousty uživatelů strašákem, který je odrazoval od nákupu. Vynikající zprávou je pak i to, že hmotnost telefonu neklesne na úkor výdrže baterie. Ta má totiž naopak vzrůst a to díky kombinaci energeticky méně náročného čipu A17 Bionic s baterií s vyšší kapacitou. Nižší hmotnost totiž zapříčiní nasazení titanu namísto oceli, jelikož se jedná o lehčí materiál. S hliníkem, ze kterého jsou vyráběny základní iPhony, se sice stále rovnat nemůže, nicméně i tak mezigeneračně nižší hmotnost určitě potěší.