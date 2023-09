Počet stažených aplikací v App Store klesá, vývojáři však přesto vydělávají čím dál víc

Příjmy Applu ze služeb jsou opravdu velké. Více než čtvrtina příjmů jablečného giganta totiž pochází právě ze služeb. Mnoho lidí si stahuje aplikace každý den. Zajímavé ale je, že se zdá, že na trhu aplikací existuje nový trend. Nedávný výzkum ukazuje, že uživatelé stahují z amerického App Store méně aplikací. To však neznamená, že vývojáři vydělávají méně.

Výzkum sdílený zpravodajskou firmou Appfigures odhaluje, že někteří vývojáři zaznamenávají pokles počtu stažení jejich aplikací v americkém App Store. Na základě indexu Mobile Market Index, který sleduje stahování a tržby 25 nejlepších aplikací v každé kategorii App Store, se počet stažení do 31. srpna ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 snížil o 9 %. Přesně před rokem dosáhl Mobile Download Index 91,87 bodu, zatímco letos index klesl na 83,59 bodu. Během Vánoc přesáhl Index 95 bodů, což ale není žádným překvapením. Spousta lidí totiž dostane nové zařízení a zkrátka a dobře stahuje aplikace. V dubnu 2023 však počet stažení klesl až na 64,50 bodu. Podle výše zmíněné společnosti souvisí pokles počtu stažení v App Store spíše se ztrátou zájmu a nasycením trhu v oblasti zpráv, her a zábavních aplikací. Některým kategoriím se navzdory tomu dařilo, a to například aplikacím pro zvýšení produktivity, které za poslední rok vzrostly téměř o 70 %. Navzdory poklesu počtu stažení v App Store se zdá, že vývojáři na svých aplikacích skutečně vydělávají více peněz. Appfigures uvádí, že Index tržeb se od roku 2018 zvýšil z 363,13 bodů na 458,3 bodů.