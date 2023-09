Hackeři mohou zahltit váš iPhone vyskakovacími okny! Takto to dělají

Nic není dokonalé a za pomoci některých zařízení lze i na iPhonech udělat pěknou paseku. Jedním z takových zařízení je Flipper Zero, který lze sehnat už za 170 dolarů. Tento malý přístroj dokáže vysílat předem naprogramované rádiové signály, které mohou například způsobit to, že se na iPhone otevře nějaké rušivé vyskakovací okno.

Flipper Zero napadá iPhone skrze komunikační nástroje jako Wi-Fi, Bluetooth, NFC a Ultra Wideband, které usnadňují párování různých příslušenství. Flipper Zero tedy dokáže zobrazovat na iPhone vyskakovací okna či omezovat spojení s příslušenstvím. V současné době neexistuje žádná účinná obrana kromě režimu letadlo či vypnutí zařízení. Níže umístěné video je koncipováno jako žert. Nicméně odborníci upozorňují, že by se „díra“ v iOS dala snadno zneužít. Podle některých by měl Apple přehodnotit protokoly týkající se bezdrátových signálů. Namísto přijímání jakéhokoli vysílaného signálu by Apple měl mít ověřovací systém pro potvrzení platnosti příchozího signálu a zároveň by měl zmenšit vzdálenost povolenou pro takovou komunikaci. Pokud vás tato problematika zajímá více, Flipper Zero můžete koupit zde. Níže pak můžete vidět, jak toto zařízení funguje.