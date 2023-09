5 kroků, jak na Macu nastavit individuální tóny pro vaše zprávy

Přidejte zvukový soubor do Hudby

Na Macu spusťte nativní aplikaci Hudba a vyberte zvuk, který chcete nastavit pro iMessage. Pokud jej v aplikaci nemáte, stáhněte si příslušný soubor a poté jej jednoduše přetáhněte do okna aplikace Hudba. Aplikace se již automaticky postará o import.

Upravte délku

Pokud se chystáte použít skladbu pro tón zprávy, pravděpodobně ji budete chtít co nejvíce zkrátit. Možná vás překvapí, že aplikace Hudba umožňuje upravit časové parametry skladeb (a zvukových souborů). Můžete tak ovlivnit, kdy skladba začne a kdy skončí. U textových tónů doporučujeme udržovat tento rozsah krátký. Technicky sice můžete vytvářet vyzváněcí tóny dlouhé až 40 sekund, ale Apple je nezobrazí jako možnost pro textové tóny, pokud nebudou trvat 30 sekund nebo méně. Navíc by vás mohlo časem omrzet, že při každém přijetí zprávy uslyšíte tak dlouhé upozornění. Označte vybranou skladbu a stiskněte klávesy Command + I. V horní části okna klikněte na Volby, zaškrtněte možnosti Začátek a Konec a zadejte časové úseky. Tuto možnost budete mít v drtivé většině případů k dispozici pouze u vámi importovaných skladeb a zvuků.

Exportujte skladbu do AAC

Ať už používáte skladbu nebo zvukový soubor přidaný do aplikace Hudba, musíte jej před převedením na vyzváněcí tón převést do formátu AAC.Nemusíte se obávat, že tento proces přepíše původní soubor – váš originál zůstane nedotčený, zatímco aplikace Hudba jednoduše vytvoří jeho kopii ve formátu AAC. Pokud převádíte skladbu s vlastními časovými parametry, bude tato kopie AAC obsahovat pouze tuto konkrétní délku. Na liště v horní části obrazovky vašeho Macu klikněte na Soubor -> Převést -> Vytvořit verzi pro AAC. Následně přetáhněte novou verzi skladby na plochu Macu a přemístěte se do Finderu. Zde najděte skladbu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, zvolte Přejmenovat a přepište příponu souboru na m4r. Potvrďte.

Nastavte tón zprávy na iPhonu

Připojte iPhone k Macu za pomoci kabelu, počkejte, až se v boční části okna Finderu objeví název vašeho iPhonu, klikněte na něj, v hlavním okně Finderu otevřete sektor Hudba a jednoduše na něj přetáhněte skladbu. Nyní na iPhonu spusťte Nastavení a zamiřte do Zvuky a haptika -> Zvuk SMS. Nakonec zamiřte do sekce Vyzvánění a klepnutím vyberte požadovanou skladbu.