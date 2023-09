Apple spustil v tichosti v Česku zásadní novinku!

V našich komentářích se velmi často objevují nářky jablíčkářů na to, že Apple na Českou republiku naprosto kašle a kromě Siri zde nenabízí i řadu dalších služeb i produktů, o které by přitom mnozí z nich stáli. Jak se však zdá, pravda je zcela opačná. Při brouzdání po internetu si totiž můžete jednak všimnout toho, že Apple překládá do češtiny čím dál tím víc svých návodů i nejrůznějších podpůrných dokumentů, přičemž nově na tento „seznam“ přidal i svůj Newsroom.

Apple svůj Newsroom, tedy webovou stránku poskytující prostor pro jeho tiskové zprávy, provozuje v Česku již dlouhé roky. Jeho lokace však byla doposud velmi bídná, jelikož spočívala vlastně jen v několika málo přeložených frázích. Jinými slovy, zatímco data vydání tiskových zpráv, kategorii dané zprávy a tak podobně jste se česky dočetli, samotný text tiskové zprávy byl v angličtině, což mohlo být pro uživatelé nevládnoucí tímto jazykem problematické. To se však nyní mění. Dnes totiž Apple oficiálně spustil kompletně česky přeložený Newsroom, ve kterém láká na texty v naší mateřštině. A nejen na ty. V jeho horní části totiž běží odpočítávání do jeho chystané podzimní Keynote, na které by se měly světu představit iPhony 15 (Pro) a další novinky. Že by se jednalo i o náznak příchodu česky hovořící Siri?

Český Apple Newsroom naleznete zde