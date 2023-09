Příchod nových AirPods Pro příští týden je prakticky jistý! Budou však zklamáním

Pokud si plánujete pořídit nové AirPods Pro, máme pro vás dobrou radu – ještě chvíli počkejte. Už příští týden má totiž Apple v plánu podle čím dál tím více zdrojů nově v čele s Markem Gurmanem představit jejich novou verzi. Je tu však „drobný“ háček – o vyloženě novou verzi vlastně ani nepůjde.

Fotogalerie AirPods Pro 2 nahled LsA 8 AirPods Pro 2 nahled LsA 9 AirPods Pro 2 nahled LsA 10 AirPods Pro 2 nahled LsA 11 AirPods Pro 2 nahled LsA 12 AirPods Pro 2 nahled LsA 13 AirPods Pro 2 nahled LsA 14 AirPods Pro 2 nahled LsA 15 AirPods Pro 2 nahled LsA 16 AirPods Pro 2 nahled LsA 17 AirPods Pro 2 nahled LsA 18 AirPods Pro 2 nahled LsA 19 AirPods Pro 2 nahled LsA 20 AirPods Pro 2 nahled LsA 21 AirPods Pro 2 nahled LsA 22 AirPods Pro 2 nahled LsA 24 AirPods Pro 2 nahled LsA 23 AirPods Pro 2 nahled LsA 25 AirPods Pro 2 nahled LsA 26 AirPods Pro 2 nahled LsA 27 AirPods Pro 2 nahled LsA 28 AirPods Pro 2 nahled LsA 29 AirPods Pro 2 nahled LsA 30 AirPods Pro 2 nahled LsA 31 Recenze AirPods Pro 2 Recenze AirPods Pro 2 Vstoupit do galerie

Reportér Mark Gurman přišel před pár hodinami s informacemi, dle kterých budou AirPods Pro, které dorazí vedle iPhonů 15 (Pro), na chlup stejným modelem, který Apple představil v minulosti s tím, že jediným rozdílem bude změna Lightning portu za USB-C. Jinými slovy, Apple nehodlá představit novou verzi AirPods Pro jako takovou, ale spíš jen verzi, která bude portově sjednocena s novou generací iPhonů, což může být pro některé uživatele důležité. Poměrně zajímavé je pak to, že dle zdrojů Gurmana dorazí zřejmě skutečně jen AirPods Pro. I u zbylých modelů AirPods se sice počítá s přechodem na USB-C, nicméně nemělo by se tak stát hned příští týden. Co však příští týden dorazí prakticky 100%, jsou dva nové modely Apple Watch – konkrétně Series 9 a Ultra 2. Když k tomu tedy přičteme i představení iPhonů, dostáváme Keynote, která bude skutečně stát za to.