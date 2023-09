Cena iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max bude vyšší oproti současným modelům o…

Podle hlavního analytika společnosti DigiTimes Luka Lina by iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max, také označovaný jako iPhone Ultra, mohly přinést významné zvýšení jejich ceny, oproti modelů iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Zatím co iPhone 15 a iPhone 15 Plus se budou prodávat za stejné nebo minimálně podobné ceny jako současné modely iPhone 14 a iPhone 14 Plus, řady Pro se bude týkaz výrazné zvýšení ceny.

Růst cen bude zapříčiněn zejména titanovým šasi a periskopickou kamerou, kterou bude vybaven iPhone 15 Pro Max. Podle předchozích informací bude iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max minimálně o 100$ dražší než aktuální modely. Zatím co iPhone 14 Pro začíná na 999$ a iPhone 14 Pro Max na 1099$, bude iPhone 15 Pro začínat na 1099$ a iPhone 15 Pro Max na 1199$.