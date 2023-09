Apple chtěl letos představit 14“ iPad Pro. Nakonec jej však zcela odpískal

Fanoušci velkých iPadů si mohli podle informací velmi dobře informovaného reportéra Magka Gurmana z Bloombergu přijít na své. Apple totiž údajně chystal vydání dosud největšího iPadu Pro ve své historii, avšak nakonec ze svého plánu na poslední chvíli upustil a co víc, žádný větší iPad než současný 12,9“ model v dohledné době nechystá.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že 14“ iPad Pro měl být již prakticky hotovo a kdyby dostal od vedení společnosti finální „zelenou“ započal by jeho prodej. To se však údajně kvůli obavám z přespříliš vysoké ceny, která by byla problémem zejména při plánovaném přechodu na OLED displeje. Nárůst ceny kvůli dražším OLEDům by totiž byl zřejmě tak velký, že by už reálně hrozilo, že se právě kvůli vysoké ceně budou tablety prodávat mizerně. Už u 12,9“ modelu bude totiž při přechodu na OLED zřejmě cena poměrně na hraně.

Právě kvůli obavám z vysoké ceny velkých modelů měl Apple s plány na budoucí iPady Pro zcela otočit a namísto zvětšení zvolit cestu zachování stávající úhlopříčky. Uživatelé, kterým nynějších 12,9“ v maximu nestačí, si tedy budou holt muset i nadále s touto úhlopříčkou vystačit, nebo jim nezbude nic jiného než přejít na jiný tablet. V brzké budoucnosti pro ně totiž mít Apple nic zkrátka nebude.