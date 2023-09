Musk streamoval za jízdy z Tesly, ta při tom málem projela křižovatkou na červenou

Autopilot ve vozech Tesla rozhodně není neomylný. Na vlastní kůži se o tom před virtuálními zraky tisíců lidí přesvědčil sám zakladatel této automobilky a zároveň nynější majitel sociální sítě X, tedy dřívějšího Twitteru, Elon Musk. Ten totiž před pár dny streamoval ze své Tesly při jízdě, přičemž o řízení se v tu chvíli staral autopilot. Jak se však zdá, poměrně velká světelná křižovatka byla nad jeho síly, jelikož vůz i přesto, že na semaforu naproti němu svítila červená, rozjel. Kdyby Musk vůz svým zásahem do řízení nezabrzdil, je docela dobře možné, že by se stal viníkem nehody, jelikož proti němu vyjížděly vozy zatáčející doleva, které by pro pokračování v jízdě musely přejet jeho pruh. Na to, jak se celý incident stal, se můžete podívat ve videu níže a to přímo z pohledu Elona Muska. Video, které níže uvidíte, je totiž záznamem jeho streamu na X.