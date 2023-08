Microsoft usmrtil Visual Studio pro Macy

Společnost Microsoft oznámila, že plánuje ukončit vývoj aplikace Visual Studio pro počítače Mac. Nejnovější verze prostředí IDE (integrated development environment) pro Mac bude Microsoftem nadále podporována do srpna 2024.

„Dnešním oznámením přesměrováváme naše zdroje a zaměříme se na vylepšení aplikací Visual Studio a VS Code a optimalizujeme je pro vývoj napříč platformami,“ uvedla společnost. V rámci ukončení činnosti se Microsoft zavázal podporovat Visual Studio pro Mac pomocí bezpečnostních aktualizací a kompatibility s aktualizacemi platforem po dobu následujících 12 měsíců.

„Budeme také nadále poskytovat aktualizace runtime a workload, abyste mohli pokračovat ve vytváření a dodávání aplikací postavených na frameworku .NET 6, .NET 7 a Mono,“ říká Microsoft. „I když oficiálně podporován není, umožnili jsme také základní podporu pro .NET 8 ve Visual Studiu pro Mac pro vytváření a ladění aplikací.“

Visual Studio 2022 představilo zásadní přepracování verze pro Mac, poprvé se stalo plně 64bitovým a nabídlo nativní uživatelské rozhraní i optimalizaci pro čipy Apple. Do světa Maců Microsoft s VS vstoupil v roce 2016.

S ukončením vývoje Visual Studia pro Mac, Microsoft doporučuje přistupovat na Macu ke svému IDE prostřednictvím virtualizace Windows nebo v cloudu. Společnost dále upozorňuje na multiplatformní vývojářské technologie, které poběží i na MacOS:

„Nedávno oznámené sady C# Dev Kit, .NET MAUI a Unity Extensions pro VS Code jsou k dispozici v předběžném náhledu a mají rozšířit možnosti VS Code pro vývojáře .NET a C#. Tato rozšíření fungují nativně na všech podporovaných platformách, včetně systému macOS…“ K tomu technologický gigant dodává, že se současně s pokračováním vývoje zkušenosti s používáním těchto nástrojů budou nadále zlepšovat.

Zatímco se tedy s Visual Studiem pro Mac budeme na jablečných počítačích muset rozloučit, nástroj VS Code pro Mac zůstane zachován. Další alternativou, kterou si mohou uživatelé Visual Studia vyzkoušet, je Rider, konkurenční IDE pro .NET.

Kompletní znění oznámení Microsoftu je k dispozici na vývojářském blogu společnosti a přečíst si jej můžete také prostřednictvím tohoto odkazu.