iPhony 16 (Pro) se zřejmě dočkají zajímavého vylepšení displeje

Přestože se pozornost značné části fanouškovského světa Applu upírá k blížícímu se představení iPhonů 15 (Pro), kalifornský gigant nelení a ve svých dílnách již pracuje na několika nadcházejících generacích v čele s iPhony 16 pro příští rok. O těch toho navíc již díky několika zajímavým únikům víme relativně dost, přičemž střípky o nich se budou s jejich blížícím se příchodem objevovat čím dál tím častěji. Se zajímavými detaily nyní přišel například asijský portál The Elec s vazbami na dodavatelský řetězec Applu.

Podle zdrojů výše zmíněného portálu zkoumá v současnosti Apple možnosti, jak zvýšit jas displejů iPhonů za zachování nízké spotřeby energie, popřípadě jak zachovat nynější jas při snížení spotřeby energie. V obou případech by mu mohla pomoci speciální technologie MLA, kterou lze velmi zjednodušeně popsat jako jakési mikročočky umístěné v těle zobrazovacího panelu, které odráží dráhu světla ze špatných směrů zpět do vnitřku panelu a následně směrem k obrazovce. Právě díky tomu tedy buď roste maximální jas při zachování stejné spotřeby energie displeje, nebo může být jas zachován na dosavadní maximální úrovni, avšak za vynaložení menšího množství energie. Tuto technologii mají umět do displejů nasadit jak v továrnách Samsungu, tak i LG, avšak háček je v tom, že obě společnosti využívají mírně odlišnou technologii, zároveň také její použití zvyšuje cenu panelů a co je možná nejdůležitější, ani jedna společnost zatím takto upraveným panelem není schopna splnit kvalitativní požadavky Applu.

Takto vylepšené displeje totiž trápí například to, že je jejich čitelnost z úhlu horší než je tomu u standardních OLED displejů. Světelné paprsky, které se z displeje šíří standardní cestou, totiž zjednodušeně řečeno vyzařují všemi směry, což sice snižuje maximální jas, ale na druhou stranu zajišťuje právě velmi dobré zobrazovací schopnosti i při sledování displeje pod různými úhly. Nyní je tedy na výrobcích displejů, aby vymysleli, tak tyto problémy eliminovat a Apple mohl jejich vylepšený typ displejů využít bez jakéhokoliv háčku. Zda se to podaří či nikoliv sice ukáže až čas, nicméně vzhledem k tomu, jak důležitým klientem Apple je, lze očekávat, že se jak Samsung, tak LG budou o nalezení řešení usilovně snažit.