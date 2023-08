iPhone 16 Pro údajně nabídne Wi-Fi 7 a 48 MPx fotoaparát pro ultraširokoúhlý objektiv

iPhone 16 Pro sice ještě více než rok vzdálený a zraky všech fanoušků se nyní upínají k představení iPhone 15 Pro, přesto se již objevily informace o tom, co by právě iPhone 16 Pro měl v příštím roce přinést. Konkrétně s nimi přišel Jeff PU, technický analytik hongkongské investiční společnosti, který své informace opírá o zdroje v dodavatelském řetězci Applu, který již nyní poptává výrobní kapacity pro příští rok. Pokud se ukáže, že se Jeff neplete, pak se máme příští rok opravdu na co těšit.

iPhone 16 Pro nabídne Wi-Fi 7

iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max nabídne Wi-Fi 7. Hlavní novinkou týkající se Wi-Fi 7 je možnost přijímat a odesílat data v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz současně. Díky tomu je rychlost Wi-Fi výrazně vyšší a má nižší latenci, což vede k rychlejšímu a taktéž spolehlivějšímu připojení. Očekává se, že Wi-Fi 7 v iPhone 16 Pro nabídne rychlost přenosu dat až 40 Gb/s, což je oproti současně používané Wi-Fi 6E čtyřikrát více. Současný standard Wi-Fi 6E totiž zvládá maximální přenosovou rychlost pouze 10 Gb/s.

iPhone 16 Pro a 48MPx fotoaparát

Další věcí kterou by měl iPhone 16 Pro nabídnout je 48MPx ultraširokoúhlý fotoaparát. Ten dle očekávání přinese čočku, která je schopna zachytit více světla, díky čemuž se zlepší především fotografie focené v režimu 0,5x a také fotografie focené v horších světelných podmínkách. Již současný iPhone 14 Pro nabízí možnost fotit v rozlišení 48 MPx, ovšem pouze do RAW a pro toto focení využívá telefon takzvané slučování pixelů, kdy sloučí data ze čtyř pixelů do jednoho pixelu. Tuto technologii však není iPhone 14 Pro schopen využívat při ultraširokém fotoaparátu a to se právě u iPhone 16 Pro změní. Očekává se také, že bude možné pořizovat fotografie ve 48 Megapixelech i do klasických formátů Jpeg a Heic, což by vedlo k tomu, že budou fotografie automaticky vylepšené a bude na ně možné aplikovat HDR nebo filtry.

Samozřejmě nás od vydání iPhone 16 Pro dělí více než rok a jedná se o jedny z prvních informací, které se dostaly na veřejnost. Je potřeba je brát s nadhledem a počkat, které informace se budou objevovat opakovaně, právě ty se totiž většinou následně potvrdí jako reálné.