Tyto oblíbené bezdrátové nabíječky přestávají zničehonic nabíjet iPhony. Nemáte ji doma taky?

Bezdrátové nabíječky z dílny společnosti Belkin patří dlouhodobě i díky certifikacím od Applu k nejoblíbenějším na trhu. Ostatně, jejich kvalita je velmi vysoká a i designově vypadají oproti valné většině konkurence lépe. Ani jim se však čas od času nevyhne problém, který na ně vrhá špatné světlo. Jeden takový řeší technici Belkinu i nyní.

Na diskuzních fórech a sociálních sítích se začaly v průběhu srpna objevovat stížnosti majitelů nabíjecích stanic Belkin 3-in-1 (tedy trojitých nabíjecích stanic schopných nabíjet Apple Watch, iPhone a AirPods dohromady maximální rychlostí) na to, že jim nabíječky přestávají zničehonic nabíjet jejich iPhony. Poměrně zajímavé je přitom to, že Apple Watch i AirPods se nabíjí i nadále naprosto bez problému. Dočasným řešením problému může být sice podle některých uživatelů vypojení nabíječky ze zásuvky a její opětovné zapojení po zhruba 10 sekundách zpět do sítě, nicméně podle jiných se o spolehlivé řešení nejedná. Belkin již nicméně o celém problému ví a podle dostupných informací jej prověřuje ve snaze co nejrychleji vše napravit. Pokud tedy trpíte stejným problémem i vy, zatím zachovejte klid – na opravě se již pracuje.