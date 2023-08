Parádní elektrokolo Fafrees F20 Pro může být nyní vaše s velkou slevou

Komerční sdělení: Láká vás cyklistika, ale fyzicky na tom nejste příliš dobře a namísto klasického kola byste raději sáhli po elektrokolu? Pak pro vás máme tip na akci, kterou určitě oceníte. Skvělé elektrokolo Fafrees F20 Pro Electric Bike nabízející velmi dobré technické specifikace lze totiž nyní díky slevové akci na Gearberry získat se slevou 100 dolarů.

Fafrees F20 Pro Electric Bike je moderní elektrokolo, které nabízí vynikající kombinaci výkonu a pohodlí pro cyklisty. Je vybaveno silným 250W elektromotorem, který poskytuje asistenci při šlapání až do rychlosti 25 km/h. A pokud nechcete využívat služeb elektromotoru v kombinaci s akumulátorem, můžete akumulátor pohánějící kolo jednoduše odejmout a tím snížit hmotnost kola. Díky tomu se vám tak pojede bez pomoci elektromotoru lépe, jelikož se budete prohánět na o poznání lehčím kole. Dalším benefitem tohoto kola je lehký hliníkový rám zajišťující dobrou odolnost a snadnou ovladatelnost, díky čemuž je Fafrees F20 Pro vhodné pro městskou cyklistiku i na výlety do přírody. Univerzálnost ostatně zajišťují i 20″ kola s kvalitními plášti, která si poradí s různými typy povrchů.

Samozřejmostí tohoto kola jsou výškově nastavitelná řídítka i sedátko, díky čemuž si jej tak lze snadno přizpůsobit vaší postavě a preferencím. Fafrees F20 Pro Electric Bike je vybaveno ale třeba i přední odpruženou vidlicí, což zvyšuje pohodlí při jízdě po nerovném terénu.

Díky elektrickým brzdám si navíc můžete být jistí tím, že pokud se kolo na nerovném terénu rozjede až moc, dokážete jej snadno, rychle a bezpečně zastavit. A u bezpečnosti ještě chvíli zůstaneme. K dispozici je totiž třeba i LED osvětlení zlepšující viditelnost v noci, což zvyšuje bezpečnost při noční cyklistice. Abyste navíc měli přehled o všem důležitém, Fafrees F20 Pro má integrovaný displej, který ukazuje rychlost, dojezd a další informace, které se vám budou při vyjížďce hodit.

Toto elektrokolo má několik úrovní asistence elektromotoru, které lze jednoduše přepínat podle vašich potřeb. S výkonem 250 W si nicméně můžete být jistit dostatečnou silou k překonání kopcovitých úseků i v případě, že zrovna příliš silné nohy nemáte. Jen pro zajímavost, kolo je vybaveno 7 rychlostními převody, což umožňuje různé jízdní režimy přesně podle vašich preferencí. A když už vás kolo přestane bavit, lze jej díky sklopnému rámu jednoduše složit a uskladnit například do komory či sklepa do chvíle, než se zase rozhodnete s ním vyrazit do terénu. Zkrátka a dobře, elektrokolo Fafrees F20 Pro je ekologickou alternativou k tradičnímu motorovému vozidlu, se kterou můžete objevovat nové destinace a užívat si svobodu cyklistiky s minimem námahy.

Běžná cena tohoto kola je 1099 dolarů, díky nynější slevové akci jej však můžete mít jen za 999 dolarů. Vybírat navíc můžete z pěti barevných variant.

