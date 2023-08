Apple zpomaluje výstavbu nových Apple Storů

Společnost Apple v poslední době zpomalila tempo otevírání nových prodejen Apple Store – od roku 2017 otevírá zlomek prodejen ročně ve srovnání s obdobím před rokem 2016. Kromě otevírání zbrusu nových prodejen Apple také pravidelně rekonstruuje a stěhuje i stávající pobočky.

Poslední dobou to vypadá, že se práce společnosti Apple v oblasti prodejen zaměřuje méně na expanzi a více na správu stávajících prostor.

Podle vývojáře aplikace Facades Michaela Steebera počet nových značkových jablečných prodejen napovídá tomu, že by letošní rok mohl být v tomto směru „solidní” – v jeho prvních osmi měsících bylo představeno pět nových prodejen ve srovnání s pouhými šesti za celý rok 2022 a osmi v roce 2021. Seznam pro rok 2023 zahrnuje prodejnu v jihokorejském Gangnamu, nové prodejny v Indii a britskou Battersea Power Station v Londýně.

Jeden z grafů otevírání nových prodejen ukazuje výrazné snížení oproti 40 otevřeným prodejnám ročně v roce 2012 a celkovému otevření 20 prodejen společnosti Apple ročně do roku 2016. Pro rok 2017 a další roky jsou tato čísla fakticky poloviční. Druhý Steeberův graf zahrnuje případy, kdy se prodejny každoročně stěhují nebo přestavují, vedle případů otevírání nových prodejen. Právě tento druhý graf naznačuje, že společnost Apple se na přestavby a přemístění prodejen více zaměřuje později, zejména od roku 2016. Do roku 2020 a dále se zdá, že se aktivita prodejen dále snižuje, přičemž ročně se otevře méně než 14 nových prodejen. Oproti tomu v roce 2019 bylo otevřeno přibližně 30 prodejen, zatímco v roce 2012 jich bylo otevřeno 63. „Jakmile některé trhy dosáhnou nasycení prodejen, expanze ustupuje údržbě. V současnosti je třeba udržovat více obchodů Apple Store než kdykoli v historii a zhruba polovina z nich je stará nejméně deset let,“ uvádí Steeber, jehož aplikace Facades se zaměřuje právě na informace o Apple Storech. Apple podle Steebera dává čím dál více přednost reinvestování do stávajících prodejen namísto otevírání nových poboček. Tyto reinvestice sahají od vylepšení zázemí koupelen a skladových prostor až po viditelnější změny, jako jsou nové podlahy a modernizace mechaniky.