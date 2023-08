Google Maps začnou téměř rok po vydání iPhonů 14 Pro podporovat jejich největší novinku

Mysleli jste si, že když Apple světu představí produkt obsahující nové hardwarové či softwarové možnosti, vývojáři předních technologických firem se je okamžitě rozhodnou využít? Chyba lávky. Například takový Dynamic Island z iPhonů 14 Pro je skvělým důkazem toho, že jedna vlaštovka jaro nedělá, jelikož jeho podpora aplikacemi třetích stran je i téměř rok po představení těchto iPhonů poměrně chabá. To se však zřejmě co nevidět změní. Dynamic Island totiž dostanou i iPhony 15 a 15 Pro, čímž se uživatelská základna tohoto prvku výrazně zvýší a vývojáře přiměje k nasazení podpory ve svých aplikacích. A Google bude v tomto směru jedním z nich.

Jednou z nejoblíbenějších aplikací na iPhonech jsou bezesporu Google Maps. Háček je však v tom, že zatímco Apple Maps či Mapy.cz již nějakou dobu Dynamic Island a tedy i Živé aktivity na Lock Screenu podporují, Google Maps nikoliv. Potenciál nejnovějších iPhonů je tedy jimi stále nevyužitý, což je velká škoda. To se však naštěstí konečně změní. Vývojář Steve Moser totiž našel v kódu Google Maps odkazy na dosud nespuštěnou podporu právě pro oba výše zmíněné prvky. Kdy přesně bude novinka k dispozici veřejnosti sice není v tuto chvíli jasné, nicméně vzhledem k tomu, že již probíhá implementace do veřejné verze aplikace, příliš mnoho času nás od této chvíle pravděpodobně nedělí. Pokud jste tedy fanoušky tohoto prvku, co nevidět si zřejmě přijdete na své a to nejen na iPhonech 14 Pro