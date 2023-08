iPhone 15 Ultra: Seznam 10 novinek a vylepšení, které má podle úniků přinést

iPhone 15 Ultra, tedy nástupce iPhonu 14 Pro Max, je jedním z nejočekávanějších iPhonů letošního roku. Ostatně, aby taky ne. Ze všech chystaných modelů by toho totiž měl přinést zajímavého suverénně nejvíce, kvůli čemuž se očekává, že o něj bude i největší zájem. Pokud nad pořízením tohoto telefonu přemýšlíte i vy, ale nemáte úplně jasno v tom, co vše by se v něm mělo objevit (čemuž se nelze příliš divit vzhledem k množství nejrůznějších úniků informací, které se v poslední době objevují na internetu), máme pro vás krátký seznam nejaktuálnějších úniků informací, které mají výbavu novinky odhalovat. Na co se tedy můžete těšit?

6 až 8x periskopický optický zoom

8členný širokoúhlý objektiv

Titanový rámeček

3nm procesor A17 Bionic

256GB úložiště v základu, maximální úložiště pak naroste na 2TB

6GB RAM u většiny konfigurací, 8GB RAM u nejvyššího úložiště 2TB

Oficiální podpora 35W kabelového nabíjení

Zrychlení bezdrátového/MagSafe nabíjení

USB-C port s podporou standardu Thunderbolt 4

O 10 až 15 % větší baterie oproti iPhonu 14 Pro Max