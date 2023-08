5 drobností, díky kterým bude Siri na vašem iPhonu s iOS 17 ještě užitečnější

Lepší dialogy

Siri v iOS 17 bude také umět lépe zvládat více úkolů najednou, aniž byste ji opakovaně museli aktivovat hlasem. Budete moci například vyslovit dotaz „Siri, how’s the weather?“, a poté jen říci „Turn on the lights in the living room“, aniž byste museli před druhým příkazem vyslovovat „Siri“.