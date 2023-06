tvOS 17 přináší na Apple TV jedno z nejzásadnějších vylepšení v jejich historii

Zatímco v předešlých letech se mohlo do jisté míry zdát, že Apple zapomněl na tvOS, jelikož jej o nové funkce vylepšoval jen minimálně, letošek je v tomto směru naštěstí jiný. Minulý týden totiž ukázal na úvodní Keynote WWDC Apple pro tvOS 17 hned několik zajímavých novinek, které mají potenciál nejen zpříjemnit jeho používání, ale taktéž výrazně zlepšit jeho využitelnost. Na Apple TV totiž půjdou nově nainstalovat VPN aplikace.

Je to trochu paradox. Přestože na iOS, iPadOS či macOS jsou VPN aplikace v App Storech k dispozici již roky a Apple s nimi nemá sebemenší problém, v případě tvOS a jeho App Store se jim bránil dlouhodobě. Nyní se však konečně hnuly ledy a Apple oficiálně oznámil, že VPN aplikace dostanou s příchodem tvOS 17 na Apple TV podporu. Jelikož prozatím není k dispozici více informací, nedá se zatím říci, zda si Apple pro VPN na Apple TV nepřichystal nějaká omezení, byť doufáme, že tomu tak nebude. Pokud totiž budou VPN na Apple TV fungovat zcela standardně, znamenalo by to zejména to, že si půjde bez problému kdekoliv na světě (samozřejmě s přístupem k internetu) pustit jakoukoliv streamovací službu a to ve verzi, o kterou budete stát. Jinými slovy, jednoduše se z Česka dostanete například do americké verze Netflixu či jiných streamovacích služeb, jejichž obsah se oproti verzím, které jsou dostupné na našem území, může v lecčem lišit. Pro milovníky streamingu tedy perfektní upgrade.