Na měsíc jsem vyměnil 13″ MacBook Air za 15″ a teď vám řeknu, proč byste to vy (ne)měli udělat také

Když Apple na WWDC světu ukázal svůj doposud největší MacBook Air, nejednoho uživatele jím velmi zaujal. Po větším modelu totiž mnozí jablíčkáři alespoň podle diskuzních fór volaly coby po stroji, který v nabídce Applu dlouhodobě chybí. Velmi brzy po startu prodejů se nicméně začaly objevovat zprávy, podle kterých jsou prodeje 15“ modelů mizerné, což mělo Apple už dokonce přimět k utlumení výroby. O to víc mě coby majitele 13“ MacBooku Air zajímalo, jaká tedy tato velikost 15“ modelu vlastně je a zda je to skutečně přesně to, na co možná i já roky nevědomky čekám. Jeden kus jsem si proto půjčil od Mobil Pohotovosti a protože tomu je nyní již měsíc, co jej aktivně využívám coby hlavní počítač, nastal dle mého čas na zhodnocení.

Ještě než vám začnu líčit své dojmy a zkušenosti z používání 15“ Airu, je třeba vás seznámit jednak s mým pracovním stylem a jednak s tím, co jsem používal v minulosti. Tak tedy – k práci využívám primárně 13“ MacBook Air, který doma připojuji ke 32“ externímu monitoru LG. Jelikož však rád pracuji nejen od stolu, ale třeba i z gauče, postele, terasy, zahrady a tak podobně, přičemž čas od času si potřebuji někam odběhnout či zajet a zůstat u toho práceschopný, jsem zvyklý MacBook různě přenášet.

Co se pak týče mého stylu práce, ta je převážně kancelářského typu s tím, že mám otevřena zpravidla dvě a více oken aplikací, nejčastěji Pages a Safari, které doplňuje Messenger, iMessage, Fotky, Excel a tak podobně. Převážnou část pracovního dne tvořím články z hlediska textu i fotek a obrázků pro naše magazíny, komunikuji s celou redakcí, partnery či klienty nebo vyhledávám informace k plánovaným tématům. Nejedná se tedy v žádném případě o raketovou vědu, na kterou by Air nestačil, nicméně čas od času určitou limitaci úhlopříčkou displeje pocítím. Ostatně, právě kvůli tomu jsem v minulosti k práci využíval 16“ MacBook Pro s Intelem, ze kterého jsem se však ze zvědavosti vrátil opět na 13“ Air, tentokrát však už s Apple Silicon.

Je to skvělý MacBook, ale není to Air

Jak jsem již psal ve svých prvních dojmech ze stroje, když jsem 15“ MacBook Air poprvé vybalil, vyrazil mi dech svou velikostí. Tehdy jsem si říkal, že si na ní určitě po nějaké době zvyknu a nebudu ji vnímat jakožto negativum nebo spíš možná lépe řečeno jakožto daň za větší úhlopříčku. Výsledek je ale takový, že mě centimetry a gramy navíc i po měsíci pří mém stylu práce stále limitovaly. A je to škoda. Přestože větší a menší model od sebe dělí jen 1,7“ úhlopříčky, tedy 4,3 cm, práce s okny aplikací je zde opravdu příjemnější. Nemůžu sice říci, že by se jednalo vyloženě o revoluci, ale okna na větší plochu naskládáte zkrátka snáze a prostředí macOS působí díky tomu celkově přehledněji. A nebo se vám na plochu podaří vměstnat při troše snahy o jedno smysluplně využitelné okno více, což se taky občas hodí. Právě lepší využitelnost macOS z hlediska práce s okny dělá v mých očích z 15“ Airu opravdu skvělý MacBook, avšak jedním dechem musím chtě nechtě dodat, že už se tu zkrátka (samozřejmě s nadsázkou) nebavíme o modelu Air, tedy kompaktním, vzdušném, lehkém stroji s relativně nízkou cenovkou.

Zvuk, který vás pohltí

Větší úhlopříčka není pozitivní jen skrze produktivitu, ale i při sledování filmů či videí. Přestože nabízí displej stejné technické specifikace jako 13“ model, musím uznat, že se na něj kouká tak nějak lépe. Člověk si totiž na větší obrazovce (logicky) všímá většího množství nejrůznějších detailů, kterých si na menším displeji ani nevšiml. Navíc si tak nějak vychutnáte více i barvy a zkrátka vše okolo, takže pokud používáte MacBook právě pro tyto věci, myslím si, že zde budete opravdu spokojení.

S čím pak budete spokojení zcela určitě, je zvuková složka stroje. Zatímco 13“ model nabízí soustavu čtyř reproduktorů, 15“ model disponuje soustavou šesti reproduktorů s woofery v antirezonančním uspořádání a musím říci, že tato volba byla skutečnou trefou do černého. V porovnání s 13“ modelem je zvuk z 15“ Airu hutnější, čistší, hlasitější a celkově citelně kvalitnější. A to říkám jako člověk, kterému spadla při prvním poslechu čelist i ze zvuku 13“ modelu. Nevím, jak to Apple dělá, ale i do tak placatých strojů, jakými Airy jsou, je schopen vměstnat vskutku prvotřídní audiosoustavu, kterou navíc zcela evidentně posouvá co chvíli prudce kupředu.

Kvalitnější zvuk oceníte navíc nejen u konzumaci filmů, seriálů či videí, ale taktéž při audio či videohovorech. Protistrana je totiž slyšet oproti 13“ modelu taktéž o poznání lépe – konkrétně daleko přirozeněji a celkově čistěji, tedy minimálně přes FaceTime. Škoda jen, že na interních mikrofonech zde Apple nejspíš nezapracoval, takže si lepší zážitek z hovorů užijete jen vy a nikoliv protistrana.

… a to je vše

Přestože bych strašně rád vypíchl i další rozdílnosti mezi 13“ a 15“ MacBooky Air, po dobrém měsíci testování jsem zcela upřímně už na nic dalšího, co by stálo za zmínku nenarazil. Ostatně, bavíme se o strojích se stejným designem a valnou většinou shodných technických specifikací. Upřímně, stroje jsou si tak moc podobné, že jsem si občas kladl otázku, zda by ze strany Applu nedávalo smysl je prodávat za stejnou cenu či cenu, která se rozchází méně než je tomu nyní. Protože když si koupíte iPhone 14 Pro a 14 Pro Max, kromě většího displeje je tu alespoň ta delší výdrž baterie. Když pak vybíráte mezi 14“ a 16“ MacBooky Pro, opět tu máte alespoň delší výdrž baterie, která může hrát pro leckoho velmi důležitou roli. Zde ale máte stroj, který se liší skutečně jen v pár centimetrech úhlopříčky displeje a kvalitnějším audiu, což mi přijde zkrátka málo. Tím rozhodně nechci říci, že by byl 15“ Air špatný, protože to rozhodně není, ale je to stroj, ke kterému vás spíš přitáhne něco uvnitř vás (tedy vaše pracovní preference, preference z hlediska sympatií k velikosti počítačů a tak podobně) nežli jeho technické specifikace.

Chtít, či nechtít

Jak se mi tedy po měsíci používání 15“ MacBook Air jeví? Jako zařízení, které je jen pro někoho, což však ostatně platí i pro 13“ model. Jako plusy většího modelu vnímám bezesporu větší pracovní plochu na displeji, díky které se při spoustě činností opravdu pracuje příjemněji a vy jste díky tomu produktivnější. Zde ale musím jedním dechem dodat, že – jak jsem již psal výše – o až tak velký nárůst plochy se zde nejedná, takže počítejte spíš s větším komfortem při práci s okny, nežli s rozděláním si většího množství projektů zároveň. Dalším plusem je pak i kvalita reproduktorů, díky kterým si v kombinaci s velkou obrazovkou dokážete užít filmy, seriály či videa lépe než na menším stroji. To jsou za mě ale vlastně veškerá pozitiva, která mě po měsíci stále baví.

Co se pak týče negativ, ty jdou částečně ruku v ruce s jedním z pozitiv – tedy s velikostí displeje. Ta se totiž samozřejmě odráží na velikosti celého zařízení, které už zkrátka není kompaktní, ať si říká kdo chce, co chce. V batohu či brašně stroj prostě cítíte víc a je třeba s tím počítat. Trochu mě mrzí i to, že ač se jedná o větší z Airů, jeho výdrž se oproti menšímu modelu neprodloužila ani o minutu. Ne, že by mi současná výdrž nestačila, ale tak nějak jsem si v posledních letech navykl na to, že čím větší zařízení je, tím delší má výdrž, což zde zkrátka neplatí a je to dle mého škoda. Posledním negativem, které však vnímám nepřímo, je fakt, že ačkoliv větší displej vybízí k produktivnější práci, musíte si stále vystačit „jen“ s výkonem 13“ modelu. Ten je sice skvělý, ale mít možnost 15“ Air osadit čipem M2 Pro by dle mého na škodu nebylo. Ale kdo ví, třeba je to do budoucna v plánu.

Kdybych tedy měl svůj test závěrem shrnout, vychází z něj to, že mě 15“ model k přechodu nepřesvědčil, avšak jen proto, že jsem zvyklý na určitý styl práce a na filmy a seriály na notebooku nekoukám. Věřím ale, že jablíčkáři, kteří nepotřebují Mac často přenášet, jsou z něj zvyklí konzumovat multimediální obsah či si zkrátka nevystačí se 13“ displejem menšího Airu, budou zde spokojení.

