Steve Jobs in his own words: Máme knihu, kterou si můžete stáhnout zdarma a přesto se prodává za 5000€

V dubnu letošního roku vyšla kniha Make Something Wonderful: Steve Jobs in His Own Words a přesto, že je k dispozici zcela zdarma online a to jak v oficiálním webovém archivu Steva Jobse, tak i v Apple Books, prodává se za neskutečné částky. Samotný obsah knihy je totiž k dispozici zcela zdarma, ovšem fyzicky jste knihu mohli získat pouze jako zaměstnanci společnosti Disney. Právě těm ji totiž věnoval jeden z nejlepších přátel Steva Jobse, Bob. Onen Bob je ve skutečnosti Robert A. „Bob“ Iger – CEO The Walt Disney Company.

Každá skutečná kniha byla zaměstnanci Disney doručena v úhledné krabičce a s dopisem od Boba, který knihu svým kolegům a zaměstnancům věnoval. A právě proto, že se kniha nedá nikde koupit, se stala cílem přeprodejců na eBay. Zatímco aktuálně nejnižší ceny knihy na eBay jsou okolo 200€, jsou zde i střelci, kteří ji prodávají za více než 5000€. Když jsem knihu kupoval já zhruba před měsícem, dokonce jsem našel i inzerát, ve kterém za ni někdo požadoval 335 000$. O tom, jak moc jsou tyto ceny nesmyslné se bavit nemusíme, já jsem svoji knihu sehnal za 160$ včetně poštovného z USA.

Na to jak reální kniha vypadá a to včetně dopisu od CEO Walt Disney, se můžete podívat v galerii tohoto článku. Musím říct, že je to taková raritka, kterou jsme skutečně chtěl mít doma. Navíc například na obálce je skutečná fotografie, fotky uvnitř, celá vazba a vše, je zpracováno v perfektní kvalitě. Pokud vám ovšem jde pouze o její obsah, pak hned v úvodu článku najdete dva odkazy, kde je kniha zcela zdarma k dispozici a to jak pro stažení do Books ve vašem iPhone nebo iPadu, tak i online. Dopis od CEO Walt Disney však v online verzi nenajdete a tak jsme si dovolil jej přeložit níže.

Vážení kolegové,

Nějakou dobu poté, co jsme získali Pixar a Steve Jobs se stal naším největším akcionářem a členem našeho představenstva, jsem od něj žádal radu a zmínil jsem jeho postavení jako akcionáře a člena představenstva. Okamžitě zareagoval a nabádal mě, abych se k němu choval jako k příteli a poradci, byl jsem tím překvapen a nadšen. Jak roky plynuly, stali se ze mě se Steva skvělí přátelé. Sdíleli jsme vášeň pro mnoho věcí, včetně hudby, cestování a designu, ale byli jsme také uchváceni průnikem kreativity s a technologií.

Steve jednou řekl, že tato kombinace „rozezpívala jeho srdce“ a viděl jsem, že se mu to stalo při mnoha příležitostech. Nikde to samozřejmě nebylo tak evidentní jako v Applu, kde byla Stevova vize, jeho odhodlání k dokonalosti a jeho schopnost podstupovat velká rizika vždy k vidění.

Od jeho smrti se málo kdy stalo, že by byl den, kdy bych na Steva nemyslel. Často se přistihnu, že čerpám z jeho moudrosti a instinktů a dal bych téměř cokoliv za ještě jednou radu od něj! Když Laurene Powell Jobs shromáždila skupinu nás, kteří jsme Steva znali, abychom pomohli zachovat Stevův odkaz a dát lidem přístup k jeho úžasné mysli a hloubce jeho „génia“, zrodil se koncept této knihy a jsem nadšený, že se o něj s vámi mohu podělit.

Liší se tím, že jde o sbírku Stevových vlastních slov, čerpaných z jeho projevů, rozhovorů a korespondence. Na těchto stránkách se nám nabízí pohled do jeho jedinečné a úžasné mysli. V jistém smyslu je tato kniha dalším Stevovým nástrojem – zdrojem pro vás, čtenáře, jak podnítit kreativitu, která žije v nás všech, a udělat svou vlastní stopu ve světě. Když si vzpomenu na dobu, kdy jsem byl generálním ředitelem – na věci, za které jsem nejvíce vděčný a které mě překvapují – můj vztah se Stevem je na vrcholu seznamu. Jsem vděčný, že jeho jedinečné pohledy na život a práci nyní budete mít ve svých rukou, a navždy budu vděčný za příležitost nazývat ho přítelem. Doufám, že pro vás budou následující stránky stejně inspirativní jako pro mě.

Bob (Robert A. „Bob“ Iger – CEO The Walt Disney Company)