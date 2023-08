Rady co dělat, když se aplikace na iPhonu nezobrazuje v sekci notifikací

Při stahování nové aplikace do iPhonu se můžete rozhodnout, zda chcete dostávat příslušné notifikace. To platí zejména v případě, že používáte aplikaci, která slouží k interakci s ostatními – může se jednat o komunikační aplikace nebo aplikace sociálních sítí. Než začnete přijímat oznámení, musíte je povolit. Jak ale postupovat, když se vám notifikace nezobrazují?

Ve většině případů byste neměli mít problémy s přijímáním oznámení z aplikací na vašem iPhonu. Někdy však můžete narazit na komplikace. Pokud se tak stane, znalost způsobů, jak tyto potíže odstranit, vám pomůže problém s notifikacemi rychleji vyřešit. Všimli jste si, že se některá aplikace na vašem iPhonu nezobrazuje v oznamovacím centru? Pokud ano, tento průvodce vám poskytne několik tipů, které vám pomohou problém vyřešit. Dozvíte se některé z důvodů, proč se vám nemusí zobrazovat oznámení, spolu s tím, co můžete udělat, abyste vše zdárně vyřešili.

Proč se aplikace nezobrazuje v sekci notifikací?

Než se podíváme na to, jak můžete své aplikace znovu zobrazit v oznamovací sekci iPhonu, stojí za to zamyslet se nad důvody, proč se s tímto problémem vůbec můžete setkat. Níže naleznete dva nejběžnější důvody, proč se vaše aplikace nemusí zobrazovat v oznamovacím centru.

Zapomněli jste ve skutečnosti povolit notifikace

Jak jsme zmínili v úvodu, předtím, než začnete přijímat oznámení, musíte aplikacím povolit, aby je do iPhonu odesílaly. Může se stát, že jste ve skutečnosti omylem notifkace nepovolili. Snadným řešením je spustit Nastavení -> Oznámení, klepnout na název příslušné aplikace a ujistit se, že jste aktivovali položku Povolit oznámení.

Aplikace nenabízí notifikace

Dalším důvodem, proč se aplikace nemusí zobrazovat v Oznamovacím centru vašeho iPhonu, jsou problémy související s aplikací jako takovou. Některé aplikace nemusí nabízet podporu notifikací, a v takovém případě se vám nic nezobrazí. Zda má vaše aplikace oznámení, můžete zjistit tak, že přejdete do Nastavení a klepnete na název příslušné aplikace. Pokud podporuje oznámení, zobrazí se karta Oznámení. Pokud ne, nezobrazí se nic.

Fotogalerie iPhone povolit notifikace aplikace 1 iPhone povolit notifikace aplikace 2 iPhone povolit notifikace aplikace 3 iPhone povolit notifikace aplikace 4 Vstoupit do galerie

Možná řešení

Pokud jste povolili notifikace u příslušné aplikace, a daná aplikace navíc skutečně nabízí podporu notifikací, měl by být problém zdárně vyřešen. Pokud jste se notifikací ani přesto ještě nedočkali, vyzkoušejte klasiku v podobě restartu iPhonu, případně smazání a opětovné instalace aplikace. Dříve než se odhodláte k druhému zmiňovanému kroku, spusťte Nastavení -> Oznámení, a klepněte na název příslušné aplikace. Pokud máte povolená oznámení, měly by se vám v sekci Upozornění nabídnout možnosti zobrazení notifikací. Ujistěte se, že máte aktivovanou správnou variantu, případně povolte všechny tři. Můžete zkusit také deaktivovat a opět aktivovat povolení notifikací.

Závěrem

Pokud chcete dostávat oznámení z nějaké aplikace, ale neděje se tak, může to být docela nepříjemný problém. Dobrou zprávou však je, že můžete vyzkoušet řadu oprav – a většinou to není nic, co by vás mělo příliš trápit. Někdy se může stát, že nedostanete oznámení aplikace, protože jste je nezapnuli. V takovém případě je můžete zapnout v Nastavení. Můžete také zkusit váš iPhone vypnout a znovu zapnout, abyste zjistili, zda se případné problémy neodstranily. V jiných případech nemusíte dostávat oznámení, protože je aplikace nepodporuje. V takovém případě toho moc dělat nemůžete – stojí však za to ověřit, zda můžete oznámení povolit, nebo ne.