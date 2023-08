4 tipy pro přizpůsobení aplikací na iPhonu na maximum

Přejděte do Nastavení -> Zpřístupnění -> Nastavení na úrovni aplikací . Poté klepněte na Přidat aplikaci a otevřete výběr aplikací. Najděte požadovanou aplikaci a klepněte na ni, čímž se vrátíte do nabídky Nastavení na úrovni aplikací . Najednou můžete přidat pouze jednu aplikaci.

Kontrola nastavení

Poté, co uložíte provedená nastavení, se můžete přesunout do příslušných aplikací a zkontrolovat, jak se vámi provedené změny odrazily na jejich uživatelském rozhraní. V závislosti na tom, jaké změny jste provedli, se může jednat buďto o výrazné, nebo naopak relativně nenápadné rozdíly. Kdykoli otevřete jinou aplikaci, vše se vrátí do normálního stavu.