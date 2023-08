Nejen iPhony, iPady, Macy či AirPody. Apple možná začne na Pro a non-Pro rozlišovat i kabely

V posledních dnech toho o chystaných USB-C kabelech pro iPhony 15 (Pro) uniklo na světlo světa poměrně dost, přičemž ne všechny informace lze vnímat jako pozitivní. Ode dnešního rána totiž víme například to, že má Apple minimálně jednu verzi USB-C kabelů „postavenou“ na standardu USB 2.0, který využíval i u Lightningu. Co to pro nás znamená? Zejména to, že přenosová rychlost dat přes tento kabel bude maximálně 480 Mb/s. Přitom u iPhonů 15 Pro se počítá s nasazením USB-C portu s podporou Thunderbolt 4, díky kterým by tak měly data jejich portem „svištět“ rychlostí až 40 Gb/s! V leakerské komunitě se tak začíná čím dál tím hlasitěji hovořit o tom, že USB-C kabelů bude víc typů a Apple s nimi najede na strategii, kterou již razí u svých hlavních hardwarových produktů – tedy na rozlišování Pro a non-Pro nebo jinými slovy základ a Pro verze.

Že vám představa výběru mezi základním a Pro kabelem přijde úsměvná? Je i není. Na první pohled se sice může zdát poměrně bizarní, že i kabel může být Pro, nicméně vzhledem k tomu, že Thunderbolt 4 mají podporovat jen iPhony 15 Pro, zatímco základní iPhony 15 mají disponovat portem s rychlostí 480 Mb/s v případě použití standardu USB 2.0, či maximálně 10 Gb/s v případě použití standardu USB 3.1, je víceméně jasné, že dva typy kabelů prodávat Apple bude.

Navíc vzhledem k výrobním (potažmo prodejním) cenám Thunderbolt 4 kabelů a klasických USB-C kabelů je jasné, že Apple vlastně ani nemá příliš na výběr. Thunderbolt 4 kabely jsou totiž oproti klasickým USB-A, USB-C či Lightningům vzhledem k jejich rychlosti o poznání dražší, což se dá ostatně očekávat i v případě Applu a kabelů pro iPhony. Je tedy logické, že si nemůže dovolit nutit uživatele základních iPhonů 15 kupovat USB-C kabely, jejichž potenciál kvůli absenci podpory Thunderboltu 4 u jejich telefonů vlastně ani nevyužijí. Pro ně tedy budou podle leakerů určeny základní nebo chcete-li non-Pro kabely, které budou levnějším ale pomalejší. Pro řadu Pro pak budou k dispozici „Pro“ verze kabelů s podporou Thunderboltu 4, které budou schopny telefony využít naplno.