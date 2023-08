Applu unikly další informace o USB-C kabelech pro iPhony 15. Budete z nich naštvaní

O USB-C kabelech pro iPhony 15 (Pro) se v posledních dnech mluví snad ještě intenzivněji než o samotných telefonech. To proto, že se na internet dostávají ve velkém jejich fotky, které potvrzují to, že dorazí konečně v barevných variantách a s opleteným tělem. Nyní však zveřejnil leaker MajinBu i jejich technické specifikace, kterými však svět rozhodně nenadchnul, ba právě naopak. Pokud se totiž potvrdí, bude to znamenat další solidní kabelový „guláš“ v nabídce Applu.

Leakerovi se dostaly do rukou konkrétně USB-C kabely, u kterých se podařila naměřit rychlost shodující se s Lightningy, tedy rychlost USB 2.0 odpovídající 480 Mb/s. Zdá se tedy, že Apple použil pro kabely stejnou taktiku, kterou využívá třeba u iPadu 10. I ten totiž disponuje USB-C portem, avšak založeném na standardu USB 2.0, což jej výrazně zpomaluje. USB-C port přitom zvládne daleko vyšší rychlosti, čehož jsou ostatně důkazem další mobilní Apple produkty. Například iPad Air má USB-C 3.1, které zvládá až 10 Gb/s, iPady Pro pak dokonce nabízí Thunderbolt 4 s rychlostí až 40 Gb/s. Přitom v souvislosti s Thunderboltem se hovořilo i o iPhonech 15 Pro.

Kromě rychlosti USB-C kabelů, které kolují po internetu, informoval leaker rovněž o tom, že kvůli novému typu těla (tedy kvůli úpletu) jsou kabely o něco málo tlustší a díky tomu působí podstatně odolněji a robustněji. Jejich délka pak není nedávno uniklých 150 cm, ale dokonce 160 cm. Přitom nyní k iPhonům přibaluje jen metrové kabely, takže si v tomto směru svět dost polepší.

Pokud jsou informace leakera pravdivé, což velmi pravděpodobně jsou, existuje hned několik scénářů ohledně použití kabelů. Prvním je to, že k základním iPhonům 15 bude Apple přibalovat tyto pomalejší verze, jelikož má údajně chtít jejich USB-C porty taktéž omezit na rychlost odpovídající Lightingu, zatímco k iPhonům 15 Pro přidá rychlé Thunderbolt 4 kabely. Druhou možností je to, že ke všem chystaným iPhonům 15 (Pro) přidá tyto pomalé kabely s tím, že bude „nutit“ uživatele, aby si při potřebě vyšší rychlosti koupili dražší kabel, jelikož Thunderbolt 4 kabely jsou oproti klasickým USB-C kabelům dražší. Třetí možností je pak jednoduše to, že uniklý kabel nepatří k iPhonům 15 (Pro), ale například k Magic periferiím, což se ale zdá vzhledem k tomu, že kabely z fotek označuje většina leakerů jako kabely k iPhonům poměrně nepravděpodobné. Na rozřešení této zápletky budeme muset nicméně ještě počkat.