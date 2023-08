Vláda schválila povinné ručení pro elektrokoloběžky a zařadí je mezi motorová vozidla!

To, o čem se v posledních měsících a letech hovořilo čím dál tím víc, se stává realitou. Česká vláda totiž dnes schválila povinné ručení pro elektrokoloběžky či segwaye, což neznamená nic jiného než to, že za ně budou jejich majitelů muset platit pojištění. Tyto dopravní prostředky se totiž stávají oficiálně motorovými vozidly.

Vozidlem, které bude nově potřebovat povinné ručení, se stanou prostředky, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, či vyšší než 14 km/h za předpokladu hmotnosti vyšší než 25 kg. Elektrokoloběžky lze tedy zařadit do obou kategorií, tedy samozřejmě s ohledem na jejich typ a konstrukci. Obecně ale platí, že výkonnější stroje přes 25 kg rozhodně mají a celkově pak rychlost 25 km/h není problémem většinu koloběžek žádným problémem. Z povinného ručení se bude pak stejně jako u aut hradit případné škody a následky, které budou pojištěným prostředkem způsobeny – tedy třeba nehody a tak podobně. Poměrně zajímavé je nicméně to, že například elektrokola povinné ručení potřebovat i nadále nebudou, jelikož jejich primárním zdrojem energie je šlapání a nikoliv motor (byť jej mnozí využívají ve velkém).

Co se týče výše pojistného, ta se bude samozřejmě lišit model od modelu, přičemž zatím nejsou k dispozici žádné „nástřely“ od pojišťoven. Fajn je nicméně to, že díky úpravě zákona s sebou nebude třeba snad již od konce letošního roku vozit zelenou kartu pro prokázání se zaplacením povinného ručení a to ani v autě. Pro koloběžkáře tedy bude stačit, když si povinné ručení sjednají s tím, že v případě problému bude vše prověřeno online. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že tato novinka bude platit jen v ČR a v zahraničí bude tedy i nadále potřeba se fyzickou zelenou kartou prokazovat. Povinné ručení na elektrokoloběžky a segwaye by se pak mělo začít platit od příštího roku, pravděpodobně pak hned od jeho počátku.