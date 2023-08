iOS 17 beta 7 prozrazuje, že iPhone 15 Pro skutečně přinese haptické akční tlačítko

Jednou z nejočekávanějších novinek iPhone 15 Pro je kromě přechodu na USB-C také nahrazení klasického přepínače hlasitosti novým, akčním tlačítkem. Tlačítko by mělo umožňovat přepínání funkcí, které si uživatel sám nastaví přímo v iOS. A právě k tomuto tlačítku se váže také to, co vývojáři objevili v sedmé, dnes vydané beta verzi iOS 17.

Vývojáři spolupracující s 9to5mac.com zjistili, že iOS 17 beta ý přidává nové vzory haptické zpětné odezvy, kterou uživatel aktivuje tím, že přepne mezi tichým a hlasitým režimem telefonu. Díky novým vzorcům haptické odezvy telefon vibruje výrazněji víc než nyní, právě při přepínání mezi režimy, což by mělo být důležité při používání akčního tlačítka, kde haptická odezva bude to jediné, co potvrdí změnu režimu. Ve všech předchozích verzích iOS včetně předposlední beta 6 iOS 17 existovala hmatová odezva pouze v momentě, kdy přešel iPhone do tichého režimu, ale nikdy, když se přepne z tichého na hlasitý režim, respektive, když tichý režim vypnete.

Aktuálně v iOS 16 beta 7 je zpětná haptická vazba pro zapnutí tichého režimu dostupná pro všechny modely iPhone, které podporují iOS 17, zatím co zpětná vazba pro přepnutí do normálního (hlasitého režimu je nevyužitá). Když však vývojáři uměle vyvolali odezvu, vypnutí tichého režimu, odezva je jako jedno krátké pevné klepnutí. Díky tomu tak uživatelé snadno zjistí i na haptickém tlačítku, jaký režim mají aktivovaný. Jedná se tak o další náznak toho, že Apple skutečně v iPhone 15 Pro počítá s nahrazením klasického přepínacího tlačítka za haptické tlačítko.