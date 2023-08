Apple přináší skvělou novinku pro tvůrce na Apple Podcasts

Máte rádi podcasty? Apple Podcasts představil tři nové aktualizace pro producenty podcastů, včetně velmi očekávaného řídicího panelu analýzy předplatného. Apple Podcasts již několik let podporuje placený obsah. Ode dneška mohou tvůrci prohlížet data týkající se předplatných, včetně, jak stojí v popisu, „kolik posluchačů si spustilo bezplatnou zkušební verzi, počet placených předplatných, procento posluchačů, kteří přešli z bezplatné zkušební verze na předplatné, a odhadované výnosy generované z jejich předplatného.” Podcasteři si mohou prohlížet data na základě období, zemí a regionů a měsíčních versus ročních předplatitelů.

Apple také přidává pět nových partnerů do svého systému Delegated Delivery, a sice Audiomeans, Captivate, Podbean, Podspace a Transistor. Do konce roku se tak celkový počet partnerů zvýší na devět. Apple Podcasts se také spojuje s marketingovou platformou Linkfire, která letos na podzim bude expandovat do nástrojů pro podcasting. Právě za pomoci řídícího panelu Linkfire Insights budou moct tvůrci měřit interakce uživatelů s jejich tvorbou v reálném čase, včetně anonymizovaných návštěv a míry prokliku. Díky partnerství tedy tvůrci podcastů získají oproti nynějším funkcím naprosto nesrovnatelné možnosti, kterak poslouchání svého obsahu uživateli sledovat. Používáte pro poslech podcastů nástroj od Applu?