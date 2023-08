NeXT Steva Jobse nabízel neuvěřitelné množství merche a my získali jeho exkluzivní katalog

Devadesátky nebyly jiné jen v ČR, ale také v technologických společnostech, které se předháněly, která z nich na sebe strhne větší pozornost a udělá si lepší reklamu. Právě za účelem reklamy a marketingu celkově vznikaly neuvěřitelné reklamní předměty. Ostatně vzpomeňte si například na kolekci oblečení Apple, která měla lidi přimět k tomu, aby Apple nejen používali, ale také se do něj oblékali. To vše samozřejmě vnímal i Steve Jobs a tak, když v roce 1988 založil po svém nuceném odchodu z Applu společnost NeXT Computer, musela samozřejmě i ona nabízet vlastní merch.

Díky tomu, že jsem získal originální balení operačního systému NeXTSTEP, jsem v jeho balení našel také katalog společnosti NeXT, který nese název NeXT PROMOTIONAL ITEMS a najdete v něm reklamní předměty, které bylo možné si objednat poštou přímo od NeXTu. Pojďte společně s námi prolistovat v následující galerii tuto vzácnost a podívat se, co NeXT ve své době nabízel za propagační předměty. Ovšem NeXT pod vedením Steva Jobse byl taktéž trochu jiný, stejně jako Apple, a tak rovnou v katalogu nabízel možnost, objednat si něco, co v katalogu není. Zkrátka stačilo vyplnit objednávkový formulář a napsat, o jaké předměty, které NeXT nenabízí, byste s jeho logem měli zájem.

NeXT nabízel ve svém katalogu téměř vše, na co si jen vzpomenete. Nechybí zde kancelářské sponky, míčky na golf, flaska na pité, poznámkový blok nebo například ručník. Samozřejmě nemůže chybě ani sada samolepek nebo magnetek. V katalogu najdete kapesní nožík, jmenovku na zavazadla, přívěšek na klíček, sklenici na pivo, ruční svítilnu nebo například kalkulačku. Co se oblečení týká, samozřjemostí jsou svetry, trička, čepice, tašky nebo mikin. NeXT navíc nebyla firma s malými ambicemi, a tak se například v případě propisky liší cena podle počtu, který si objednáte. Pokud chcete „pouze“ 10-599 propisek, jedna vás bude stát 53 centů. Pokud se však rozhodnete pro více jak 3000 kusů, můžete za jendu dát pouze 45 centů. Ostatně na vše se můžete detialně podívat v naší galerii, kde si můžete zobrazit celý katalog.