Historie Applu ve fotografiích

Nahlédněte do minulosti jedné z nejikoničtějších technologických společností světa skrze objektiv fotoaparátu. Historie společnosti Apple je plná revolučních okamžiků, inovací a nezapomenutelných chvil, které změnily způsob, jakým lidé komunikují, pracují a žijí. V tomto článku se podíváme na vývoj Apple prostřednictvím fotografických záběrů, které nám umožní nahlédnout do pozadí událostí, jež formovaly slavnou cupertinskou společnost.

Ještě pár let, a Apple oslaví pět desetiletí své existence. Tolik desítek let je rozhodně dlouhá doba, a během dní zažil Apple nejen chvíle slávy a úspěchu, ale také nelehké okamžiky – všichni jistě mají v paměti období těsně před návratem Steva Jobse, kdy firma doslovala balancovala na hraně krachu, a mnozí jí již věštili neodvratný konec. Vše ale začalo v roce 1976, kdy Stevové Jobs a Wozniak začali v garáži jednoho z kalifornských rodinných domů spřádat plány na první počítač. Těžko říct, zda již tehdy alespoň jednoho z nich napadlo, kam až by jejich plán mohl dojít.

Po prvním počítači následovaly další, čím dál lepší modely, a postupně se začalo rozšiřovat také portfolio výrobků Applu. Garáž začala být Applu zanedlouho malá, a firmu čekalo postupné stěhování do větších a větších prostor. Řadu okamžiků, mapujících historii jablečné společnosti, se podařilo zachytit fotoaparátem – ať už se jedná o záběry třetího spoluzakladatele Applu Rona Wayna, který firmu opustil krátce po jejím založení, snímky prvních počítačů, kanceláří, záběry z Keynotes nebo třeba první záběry rodícího se Apple Parku. Proklikejte se galerií našeho dnešního článku a zavzpomínejte spolu s námi na to, jak se Apple zrodil a jak postupně rostl. Poznáte na fotkách například někdejší ředitele Applu Michaela Scotta, Gila Amelia nebo Michaela Spindlera, dokážete identifikovat starší počítače a další jablečné produkty, nebo třeba uhodnout, z kterého období pochází jednotlivé portréty Steva Jobse?