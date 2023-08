Recenze Belkin BOOST CHARGE PRO 3v1: nabíjejte Apple Watch, iPhone a AirPods jedním kabelem

Chcete nabíjet iPhone, Apple Watch a AirPods pěkně společně na jedné nabíječce, do které vede jeden jediný kabel? Pak pro vás má Belkin řešení v podobě své nejnovější nabíječky BoostCharge Pro. Jedná se o nabíječku s oficiální podporou MagSafe a certifikací od Applu nejen pro MAgSafe, ale také pro Apple Watch, na kterou se nyní společně podíváme. Základní vlastností nebo chcete li to, co primárně nabíječka Boost Charge Pro nabízí, je nabíjení tří produktů najednou a to ve všech případech maximální rychlostí, kterou zvládají.

Jakmile nabíječku rozbalíte z poměrně velké krabice, trochu se vám uleví, protože krabice je výrazně větší než ta, ve které najdete například Mac mini a chvíli jsem si říkal, jak obrovská asi nabíječka bude. Naštěstí je velikost ideální tak, aby nezabírala na stole příliš místa a zároveň se vám na ni pohodlně manipulovalo se všemi třemi produkty, které můžete samozřejmě nabíjet najednou nebo jednotlivě, jak jen potřebujete. Součástí balení je samotná nabíječka a daptér do zásuvky. Do nabíječky tak skutečně vede jen jeden jediný kabel.

Nabíječka má gumový podklad, z takové té „lepivé“ gumy, kterou zná každý z nás a na stole se nehne ani o milimetr a je jedno, zda máte stůl z masivu tak jako já nebo například ze skla. Nabíječka na něj krásně sedne a při manipulaci drží na místě. Je pravda, že zvednou z ní iPhone připevněný k MagSafe sice nejde tak, že jej prostě zvednete, ale musíte jej ohnout přes hranu, ovšem to by nabíječka musela vážit asi pět kilo, aby to šlo jinak. Nabíjet iPhone můžete v horizontální, tak i vertikální poloze a problém nedělají ani obaly kompatibilní s MagSafe. O tom, že nabíjení probíhá správě vás informuje LED dioda na spodní části nabíječky.

Současně můžete nabíjet jakýkoli iPhone s podporou MagSafe, Apple Watch a cokoli, co umožňuje bezdrátové nabíjení přes stadnard Qi, v našem případě například AirPods. Co se rychlosti nabíjení týká, tak MagSafe nabíjí 15W, což je maximum, které zvládá sám iPhone při použití MagSafe. V případě Apple Watch je zde podpora pro rychlé nabíjení z 0 na 80% za 45 minut, což je také maximum, které zvládají samotné hodinky. Co se rychlosti Qi nabíječky ve spodní části týká, o její rychlosti výrobce na oficiálních stránkách ani na krabičce k produktu neinformuje, ovšem nabíjení AirPods je stejně rychlé, jako když je nabíjím například přes MagSafe nabíječku od Applu.

Pokud tedy hledáte řešení, jak nabíjet trojici produktů současně, pak jej pro vás Belkin má v podobě Boost Charge Pro, která je navíc k dispozici jak v námi recenzované bílé, tka i černé variantě. Zpracování nabíječky je na špičkové úrovni, jak je u Belkinu zvykem. Cena 3500Kč je sice dražší, než když byste si koupili zvlášť originální nabíječku MagSafe, nabíječku na Apple Watch a nějakou kvalitní bezdrátovou Qi nabíječku, ale na druhou stranu, zde máte vše v jednom a navíc i se stojánkem. Je jen na vás, zda se vám podobná řešení líbí, pokud ano, pak Belkinu není příliš co vytknout. Já osobně šak fanoušek těchno konstrukcí příliš nejsem a vystačím si s MagSafe nabíječkou, ovšem je pravda, že nemám Apple Watch a tak mi jedna nabíječka na stole bohatě stačí.

