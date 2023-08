Indie: proč je pro Apple zrovna tato země tak atraktivní?

Designed in California, assembled in China – nápisy, které byly řadu let nedílnou součástí celé řady produktů od Applu. Čína byla dlouhá léta velkovýrobnou nejen pro technologické společnosti, a to včetně Applu. Apple se však zároveň již několik let snaží ze své závislosti na Číně vymanit. Kromě Vietnamu se snaží cupertinská společnost soustředit část výroby i do Indie, a nejen to. Proč je pro Apple právě Indie tolik atraktivní?

Podle nedávné zprávy Goldman Sachs tato země do roku 2075 předstihne USA na seznamu největších světových ekonomik. Ačkoli na této cestě čeká ještě spousta překážek, začíná být jasné, že Indie má pro Apple nemalý potenciál. „Vidím mnoho podobností s tím, kde byla před několika lety Čína. A tak jsem ohledně Indie velmi, velmi optimistický a velmi, velmi optimistický,“ uvedl v roce 2017 na téma Indie generální ředitel společnosti Apple Tim Cook. O šest let později Apple právě začíná vidět plody této vize – na začátku letošního roku otevřel v Indii své první dva obchody – a důvodů k optimismu je jako vždy dost.

5 % chytrých telefonů prodaných v Indii tvoří iPhony

Podle CNBC tvořily iPhony 5,1 % všech letošních prodejů chytrých telefonů v Indii. Jak poznamenala Beatrice Nolan z deníku Business Insider, ve srovnání s levnějšími zařízeními se systémem Android toto procento stále bledne. Tento rozdíl se zároveň však již začíná zmenšovat. Podle údajů shromážděných CNBC je tento podíl daleko vyšší než před rokem, kdy činil 3,4 %, a prodej iPhonů v tomto období vyskočil o 50 %. Indie se nyní také podílí 4 % na všech prodejích iPhonů, což z ní činí pátého největšího spotřebitele chytrých telefonů z dílny společnosti Apple.

Apple Story můžeme najít prakticky po celém světě:

Apple nepotřebuje kvůli růstu tržeb dominovat trhu

Podíl společnosti Apple na čínském trhu s chytrými telefony je stále jen 17 %. Nicméně podíl Applu na čínském trhu se téměř zdvojnásobil z 9 % před pouhými třemi lety a v roce 2022 měla „Velká Čína“ zásluhu na 19 % příjmů Applu. Apple nepotřebuje být předním výrobcem telefonů v Indii. Pro posílení jeho podnikání bohatě postačí pozvolné upevňování a posilování jeho aktuální pozice. A vzhledem k tomu, že Indie letos překonala Čínu jako největší země světa podle počtu obyvatel, je zde prostor pro růst obrovský.

Indie je relativně mladá, s rostoucí střední třídou a zvýšenou touhou po luxusních věcech

Na rozdíl od Číny a její pozvolna stárnoucí populace má Indie relativně mladé obyvatelstvo s velkým apetitem po spotřebním zboží. Padesát procent Indů je mladších 25 let a 65 % z nich ještě nedosáhlo věku 35 let. Zatímco v Číně je stále mnohem početnější střední třída, Cook poznamenal: „Do střední třídy přichází hodně lidí a já mám opravdu pocit, že Indie je v bodě zlomu.“ Se zmíněnou rostoucí střední třídou přichází i vyšší poptávka po dražších technologiích. Průměrná prodejní cena smartphonu v Indii letos vzrostla o 18 % a prémiové smartphony nyní představují 11 % všech prodejů, čímž poprvé překročily dvoucifernou hranici.

Ve výrobě iPhonů zatím stále ještě dominuje Čína:

Výroba většího počtu iPhonů v Indii by byla další velkou výhrou

Společnost Apple také nayšuje svou výrobu v Indii, protože se snaží být méně závislá na Číně. I když to dává smysl z důvodu snahy eliminovat zapletení do obchodní války mezi USA a Čínou a nedávným problémům čínské ekonomiky, je tu ještě jeden důvod: vyrábět v Indii je nyní prostě levnější. „Pracovní síla v Číně je nyní drahá,“ řekl Forbesu Nitin Soni, senior ředitel agentury Fitch Ratings. „Pokud chcete snížit výrobní náklady, musíte se přesunout do jiných zemí, jako je Indie.“ Společnost Apple již dominuje v USA a ve většině ostatních zemí světa, ale v Indii je stále jen malým hráčem. Pokud se však indické ekonomice podaří udržet nastoupený kurz, má Apple skvělou pozici k tomu, aby v největší zemi světa zasadil svou vlajku.

Zápory

Výroba jablečných smartphonů v Indii – a nejen jich – má ale také svou stinnou stránku, se kterou Apple dost možná v době plánování vůbec nepočítal. Počátkem letošního roku se objevily zprávy o tom, že kvalita dílů, vyrobených v Indii, značně pokulhává za výrobou v jiných lokalitách. Apple se podle dostupných zpráv snaží v současné chvíli situaci napravit opakovanými kontrolami a školeními, budoucnost je ale v tomto směru zatím nejistá.