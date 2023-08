watchOS 10 mění způsob, jakým si přizpůsobujete ciferník Metropolitan

Na letošním WWDC byl kromě zlatého hřebu večera v podobě iOS 17 představen také operační systém pro jablečné hodinky. Narozdíl od let minulých bylo letošních novinek poměrně dost. Jelikož Apple vydává postupně beta verze nových systémů, a to i watchOS 10, vyplouvají veškeré novoty na povrch pozvolna. A co je nového v poslední verzi? Aktualizace mění způsob přístupu ke Control Center a přidává novou funkci widgetu Smart Stack. Tyto změny ve watchOS 10 znamenají, že existují také některá vylepšení způsobu interakce s určitými ciferníky.

Jedním z příkladů je ciferník Wayfinder na Apple Watch Ultra. Otočením korunky přepínáte mezi normálním a nočním režimem, což platí nyní ve watchOS 9. WatchOS 10 vám otočením korunky z ciferníku umožní procházet zobrazením widgetů až do zobrazení spouštěče aplikací. Apple přesunul přepínač nočního režimu do standardního rozhraní. Za zmínku stojí taktéž ciferník Metropolitan. Ten je ale narozdíl od výše uvedeného dostupný na všech modelech Apple Watch podporující watchOS 9 a novější. Tento ciferník vám umožňuje upravit barevné rozložení, vzhled číselníku, barevné možnosti a komplikace při personalizaci vzhledu. Lze na něm otáčením korunky rovněž zobrazovat vzhled čísel. Drobných novinek jistě přibude. Ostrá verze watchOS 10 bude dostupná možná již po zářijové Keynote.