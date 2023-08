Sesadí letos Apple Samsung v žebříčku prodejů smartphonů?

Celosvětovému trhu se smartphony se příliš nedaří. V současné chvíli se nachází na svém desetiletém minimu, a podle údajů společnosti Counterpoint Research by měly dodávky chytrých telefonů meziročně klesnout o dalších 6 % na 1,15 miliardy kusů. Jak tento trend ovlivní pozici společnosti Apple na trhu?

Nižší prodeje smartphonů v globálním měřítku staví společnost Apple do pozoruhodné pozice, kdy by podle společnosti Counterpoint paradoxně mohla vůbec poprvé v historii stanout v čele celoročního žebříčku, co se prodejů týče. Podle společnosti Counterpoint by růstu prodeje smarpthonů mohl mimo jiné bránit asijský trh, a to z důvodu četných překážek, bránících postupu hospodářského obratu. Čína je stále největším trhem s chytrými telefony na světě, a zatímco roční prodeje chytrých telefonů v této zemi dosáhly vrcholu 450 milionů kusů, nyní se tato čísla pohybují kolem 270 milionů kusů ročně, což přispělo k poklesu celosvětového trhu s chytrými telefony. Podle společnosti Counterpoint byla první polovina roku pro Severní Ameriku zklamáním a celý region byl připraven na dvouciferný celoroční pokles dodávek telefonů. Navzdory tomu, že na mnoha místech dochází ke zpomalení inflace i zlepšení trhu práce, Američané stále váhají s upgradem svých smartphonů, což má vliv na celosvětová čísla.

I přes celkovou slabost v odvětví se lépe daří dražšímu prémiovému segmentu trhu s chytrými telefony. Když k tomu připočteme velký počet uživatelů iPhonu 12, kteří jsou v pozici, kdy mohou poprvé od zakoupení svých současných zařízení upgradovat, mohla by reakce na uvedení iPhonu 15 katapultovat Apple na žebříčku pro rok 2023 před stálici jménem Samsung. Uvedení iPhonů řady 15 je podle Counterpoint Research skvělou příležitostí, jak přitáhnout stávající majitele iPhonů 12. Přestože je Samsung již několik let nejvýznamnějším dodavatelem chytrých telefonů a ve druhém čtvrtletí byl na prvním místě, Counterpoint tvrdí, že by to mohl být rok, kdy iPhone skutečně převezme první místo.

iPhone 15 by měl přinést řadu novinek:

Zároveň ale existují faktory, které by hybnou sílu Applu mohly potenciálně zastavit. Patří mezi ně snižování výroby, ke kterému podle nedávných zpráv skutečně dochází. Podle analytika Jeffa Pu by letos mělo dojít ke snížení výroby iPhonů řady 15 o 7,2 % z 83 milionů na 77 milionů. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 byla společnost Apple nejlepším výrobcem chytrých telefonů na světě a měla největší podíl na globálním trhu všech dob (25 %). Od té doby Samsung znovu získal prvenství a během druhého čtvrtletí roku 2023 měl Apple 16% podíl na celosvětovém koláči chytrých telefonů. Pokud se předpoklady společnosti Counterpoint ukážou jako pravdivé, mohla by společnost Apple do konce letošního čtvrtého čtvrtletí znovu získat vedoucí postavení.