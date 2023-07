Apple přepsal historii! Jeho hodnota je více než 3 biliony dolarů

To, o čem se v předešlých týdnech a zejména pak posledních několika dnech intenzivně hovořilo, se včera večer stalo realitou. Applu se totiž díky růstu hodnoty jeho akcií podařila překonat magická hranice 3 bilionů dolarů a co je ještě důležitější, na této hodnotě dokázal „setrvat“ až do uzavření burzy. Díky tomu se tak Apple stal historicky první veřejně obchodovatelnou společností, která dokázala uzavřít s hodnotou přes 3 biliony dolarů.

Kdybyste si teď chtěli hypoteticky koupit Apple, potřebovali byste na to 3,051 bilionu dolarů, tedy skoro 66 bilionů korun. Jen pro zajímavost, loni v září schválený rozpočet České republiky na rok 2023 počítal s příjmy 1,9 bilionu korun a výdaji 2,2 bilionu korun. Nejbohatší člověk na světě Bernard Arnault vlastnící koncern firem LVMH, pod které spadá například Louis Vuitton má pak jmění kolem 211 miliard dolarů a tedy by si de facto mohl Applu koupit „jen“ něco málo přes čtrnáctinu. Nejhodnotnější fotbalový klub nynějška Real Madrid (podle dat z roku 2022) přitom stojí „jen“ 5,1 miliardy dolarů, přičemž nejhodnotnější sportovní klub vůbec ve formě Dallas Cowboys z NFL stojí pak „jen“ 6,5 miliardy dolarů. Hodnota Applu je tedy doslova a do písmene naprosto neuvěřitelná.

Applu pomohly v růstu i čerstvě oznámené Vision Pro Vision Pro Vision Pro bryle Apple vision Pro bryle vision pro apple vision pro vision pro magsafe Vision Pro apple_vision_pro Vstoupit do galerie

Applu se přeskočit magickou hranici tří bilionů dolarů podařilo sice už loni, avšak udržel se nad ní bohužel jen pár desítek minut a den uzavřel zase pod ní. Poté následoval strmý pád kvůli mizerným dodávkám iPhonů i dalším věcem, kvůli kterém by zřejmě jen málokdo očekával, že se mu podaří takto rychle vrátit zpět na výsluní. Realita však taková skutečně je. A o to zajímavější bude, jak se bude jeho hodnota vyvíjet v nadcházejících měsících a letech. Dočkáme se dalšího růstu a tedy útoku na hodnotu 4 bilionů dolarů, nebo nás naopak opět čeká pád například kvůli potenciálně nepřesvědčivým prodejům Vision Pro? To vše ukáže až čas.