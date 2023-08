WhatsApp chystá revoluci v tvorbě nálepek

Říká se, že obrázek vydá za tisíc slov. Těžko říci, jakou hodnotu má nálepka v populární komunikační aplikaci WhatsApp, ale vy si každopádně již brzy budete moci vytvořit vlastní nálepku WhatsApp jen za pomoci několika popisných slov. Tušíte správně – WhatsApp již brzy zapojí do vytváření nálepek umělou inteligenci.

Uživatelé aplikace WhatsApp v dohledné budoucnosti získají skvělou příležitost vytvářet si vlastní samolepky prostřednictvím pokynů, zadaných umělé inteligenci. Tato kreativní funkce je v současné době testována v beta verzi aplikace WhatsApp 2.23.17.14 (pro Android), s velkou pravděpodobností ale dorazí i k majitelům jablečných chytrých mobilních zařízení.

Informace o chystané novince zveřejnil známý web WABetaInfo, který je obecně považován za jeden z nejspolehlivějších zdrojů, co se týče novinek ohledně aplikace WhatsApp. Součástí článku, ve kterém WABetaInfo o zmíněné novince informuje, je také screenshot, díky kterému si můžeme udělat alespoň přibližnou představu o tom, jak by tvorba samolepek s pomocí umělé inteligence měla vypadat. Na screenshotu si můžeme všimnout tlačítka pro vytvoření příslušné samolepky, po klepnutí na toto tlačítko se uživatelé dostanou do rozhraní s textovým polem. Do tohoto pole nejspíš následně postačí jen zadat popisek toho, co má vytvářená samolepka znázorňovat. Funkce samolepek s umělou inteligencí je v tuto chvíli dostupná pouze pro velmi omezenou skupinu beta testerů na Androidu, v následujících týdnech by se ale měla rozšířit o něco více.