Na GTA 6 se pracuje už od roku 2015, uvedl bývalý zaměstnanec Rockstar Games

Grand Theft Auto V je akční adventura z roku 2013, kdy si poté dali vývojáři dva roky zasloužený oddech, aby v roce 2015 začali makat na pokračování, kterého jsme se ale ještě nedočkali. A to tady máme rok 2023. Toto tedy alespoň uvedl bývalý vývojář Rockstar Games.

Jon Young pracoval ve vývojářské společnosti jako videoeditor, kdy se podílel i na tvorbě nového GTA 6 – právě to v letech 2015 až 2018. Přeloženo mezi řádky to jasně znamená, že vývoj hry začal nejpozději právě v roce 2015. Vtip je zde v tom, že samo vývojářské studio potvrdilo práce na hře až loni. Letos v květnu jsme pak zaslechli zprávy o tom, že by se samotný vývoj měl chýlit k dokončení.

I o GTA 6 je pak více úniků než oficialit. Dějově by mělo jít o kopii seriálu Narcos, hlavní postavou by měl být obchodník s drogami Ricardo, jako herní postava by měla být poprvé v historii série hry i žena. Děj bude opět zasazen do Vice City, to ale 70. a 80. let minulého století. Skutečně oficiálního oznámení hry bychom se mohli dočkat 27. října.