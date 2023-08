CrossOver 23 přináší na MacOS podporu DirectX 12!

Blíží se o poznání lepší hraní na Macích? Možná ano. V červnu tohoto roku CrossOver oznámil aktualizaci, která implementovala podporu DirectX 12 pro spuštění her pro Windows na Macu. Od té doby byla funkce dostupná uživatelům beta verze CrossOver 23. Nyní už je ale přístupná všem.

CrossOver 23 může mít pro hraní her na Macích zásadní dopad, přičemž nejzajímavější je právě podpora DirectX 12. Jde o Microsoft API dostupné pro Windows a Xbox, které zpracovává grafiku a zvuk, podobně jako Apple Metal API. S DirectX 12 mohou hry přistupovat ke všem jádrům GPU současně, což vede pochopitelně k lepšímu výkonu a vyšší kvalitě grafiky. Předchozí verze CrossOver byly kompatibilní pouze s DirectX 11. Má to však háček. Podpora DirectX 12 v CrossOver je kompatibilní pouze s konkrétními hrami. Zatím funguje pouze s Diablo II Resurrected a Diablo IV.

Jak uvedli CodeWeavers na blogu, pracuje se na podpoře daleko více titulů s podporou DirectX 12. Kromě podpory DirectX 12 implementuje CrossOver 23 také geometry shadery. Tato verze také přidává podporu pro EA App, nový spouštěč her od Electronic Arts, který v budoucnu nahradí Origin. Pro ty, co CrossOver neznají, jde o oblíbenou platformou pro macOS, Linux a ChromeOS, která umožňuje všem těmto systémům spouštět aplikace pro Windows, jako by byly nativní.

Zatímco nástroj pro portování her od Applu bude k dispozici až letos na podzim, uživatelé si nyní mohou stáhnout CrossOver 23. Licence stojí 64 USD na 12 měsíců, ale po omezenou dobu je k dispozici speciální sleva s použitím kódu LEVELUP23.