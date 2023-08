Apple ovládl MEGA VÝPRODEJ na Alze a prozradil zajímavý detail

Komerční sdělení: Apple produkty patří dlouhodobě mezi to, co zkrátka lidi přitahuje a dvojnásobně to platí v případě, kdy jsou ve slevě. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že v aktuálně probíhajícím MEGA VÝPRODEJI na Alza.cz a Alza.sk kraluje právě Apple. První tři nejprodávanější produkty v rámci Mega výrprodeje jsou totiž Apple produkty.

Na první místě a zcela nejprodávanějším produktem je iPhone 14 Pro 128GB v černé barvě, který pořídíte ve slevě za 26 490Kč. Na druhém místě je pak aktuálně Apple Pencil 2. generace, kterou pořídíte za 2699Kč. Třetí místo v prodejnosti v rámci Mega Výprodeje pak patří iPhone 14 Pro 128GB ovšem ve fialové barvě.

Je také zajímavé pozorovat, jaké barvy iPhone 14 Pro jsou nejoblíbenější, protože Alza nabízí za stejnou cenu v rámci aktuálního výprodeje všechny čtyři barevné varianty iPhone 14 Pro a zatím co černá verze kraluje celému výprodeji a fialová je třetím nejprodávanějším produktem v rámci výprodeje, stříbrná barva je pak až devátým nejprodávanějším produktem a zlatá dokonce až dvanáctým. Je tak vidět, že tmavé barvy lidi baví v případě iPhone a minimálně na Alze víc, než světlé.

