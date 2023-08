Vše nové v iOS 17 Beta 6 

Od ostrého vydání iOS 17 a iPadOS 17 nás pravděpodobně dělí méně než měsíc, což znamená, že Apple brzy ukončí i samotné beta testování těchto systémů. Společnost totiž nyní zrychlila vydávání jejich beta verzí na týdenní bázi. Nyní zde tak máme iOS 17 Beta 6 určenou vývojářům a zde zjistíte, co je v ní nového.

Zprávy

V aplikaci Zprávy nyní můžete stisknout a dlouze držet tlačítko „+“ k tomu, abyste mohli okamžitě vybírat fotografie, které chcete odeslat. V předchozích betách jste museli na plus klepnout a až poté vybrat fotografie. Proces odesílání obrázků by tak měl být rychlejší, i když je pořád poměrně zdlouhavý. O gestu nebude rozhodně běžný uživatel vědět a bude to pro něho znamenat jedno klepnutí do displeje navíc.