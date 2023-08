Státy, ve kterých můžete používat svůj iPhone jako digitální řidičský průkaz nebo ID 

Bylo tomu už v roce 2021, když Apple oznámil ideu udělat z našich iPhonů i řidičský průkaz. Letenky, jízdenky, vstupenky, kreditní karty už jsme v něm totiž mít mohli. Právě k řidičáku by to ale chtělo ještě občanku neboli ID. Dočkáme se někdy i u nás, když jinde už to jde?

Je to běh na opravdu dlouhou trať a ovlivňuje jej skutečně mnoho faktorů. Právě proto je digitalizace osobních dokladů dostupná jen ve vybraných státech světa, kdy to plošně nefunguje ani v domovině Applu.

Podpora vázne, a to i v USA

Výhoda je samozřejmě zjevná. Kdybychom měli naše osobní doklady v aplikaci v iPhonu, ukážeme jen tato data a nemusíme s sebou dále nosit žádné další plastové kartičky. Fyzické peněženky by tak klidně mohly zaniknout, protože bude stačit telefon, se kterým ostatně můžeme i platit. Jenže třeba ID v Peněžence podporuje jen hrstka států. Sám Apple uvádí, že jsou to následující

Arizona

Colorado

Maryland

Georgie

Apple právě už v roce 2021 uvedl, že i Connecticut, Iowa, Kentucky, Oklahoma a Utah se zavázaly k tomu, že budou tuto funkci brzy podporovat. Zatím se tak ale nestalo. Je evidentní, že s přijímáním legislativy mají problémy i za oceánem, což jasně ukazuje, že v našem případě můžeme na nahrání těchto dokladů do Peněženky Applu čekat skutečně dlouhé roky a není vůbec jistotou, že se někdy dočkáme.

Jisté řešení je vlastní aplikace

Zatímco ale celostátní podpora pro ID v Peněžence může trvat roky, více států už oficiálně nabízí digitální ID na iPhone bez podpory samotné Peněženky. Mezi státy s vlastními aplikacemi pro mobilní průkazy tak třeba patří:

Arizona

Delaware

Florida

Louisiana

Mississippi

Missouri

Oklahoma

Utah

Tyto státy mají mobilní aplikace, které vám umožňují používat vaše digitální ID s bezkontaktními terminály pro vaši identifikaci. Proces nastavení ale může vyžadovat registraci vašeho telefonního čísla, skenování přední a zadní strany vašeho fyzického ID a ověření pomocí selfie. Právě toto je spíše cesta, které se můžeme dočkat i u nás, a to s ohledem na hodně spekulovanou aplikaci eDokladovka. Své řešení nicméně chystá i EU, které by později mělo eDokladovku, nebo jakékoli jiné řešení u nás nakonec bude, integrovat.

Na Apple se úplně zlobit nejde, že podporu nerozšiřuje, protože se dá tušit, že by byl rád, kdyby byla podpora celosvětová. Je to spíše o jednotlivých státech, jejich legislativě, zákonech a ochotě.